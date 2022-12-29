На пути к историческим изменениям

«По инициативе комиссии предлагаю представить проект, разработанный парламентом, на всенародное обсуждение и принять путем референдума», - заявил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев на заседании Конституционной комиссии. Следуя из его выступления, очевидно, что планируется сделать Конституцию по-настоящему народной.

Основная цель изменений - построение гуманного, демократического, правового, социального, светского государства, формирование открытого и справедливого гражданского общества.

Какие перемены ждет узбекский народ

Конституция – это подтверждение суверенитета, функция государственности и закрепление основных принципов независимого развития. 8 декабря 2022 года в Узбекистане отметили 30-летие принятия Конституции. Основной закон служит прочным правовым фундаментом успехов, как и рубежей, достигнутых за годы независимости.

Напомним, действующий Основной закон Узбекистана был принят 8 декабря 1992 года. С того времени по сегодняшний день поправки в нее вносились 16 раз. Такое количество способствовало развитию страны и улучшению качества жизни в ней.

«Необходимо отдельно отметить, что за последние шесть лет внесено 32 изменения в 21 статью Конституции по вопросам независимости суда, избирательной системы, укрепления института махалли и другим направлениям. За этот период в рамках Стратегии действий на основе главного принципа "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу" принято и претворено в жизнь 77 законов, 32 указа и постановления Президента, 57 постановлений правительства и 38 других нормативно-правовых документов. В результате в сфере верховенства закона место нашей страны в международных рейтингах поднялось на несколько позиций, доходы населения увеличились в два раза», - подчеркнул Генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Йулдошев.

В обсуждении проекта нового Основного закона активно приняли участие представители всех слоев общества и профессий. Это показатель того, что люди явно хотят изменить свою жизнь и жизнь страны, придать демократическому обновлению новый импульс, позволяющий углубить реформы.

В ходе всенародного обсуждения поступило более 150 тысяч предложений. Цифра значительная! Это в очередной раз подтверждает верность и своевременность решения о продлении срока всенародного обсуждения. Отрицать заинтересованность людей невозможно. Узбекистанцы, проживающие за границей, тоже не остались в стороне. Инициативу проявили из России, Казахстана, Турции и других стран.

Из слов Шавката Мирзиеева следует, что важнейшими становятся вопросы о месте человека в жизни страны и общества, его чести и достоинстве. На основании этого уже будут формироваться политико-правовые, социально-экономические и духовно-нравственные принципы. Глава государства внес в проект статью о запрете смертной казни, ведь каждый имеет право на жизнь. Он решил четко обозначить, что судимость лица не должна никак ограничивать права его родственников, нести ответственность за свои поступки должен исключительно человек, нарушивший закон. Вместе с этим затронуты вопросы обращения с лицами, лишенными свободы. Они не должны подвергаться насильственным действиям, находясь в тюремном заключении. Кроме того, в новой статье 41-2 Конституции предусматривается введение нормы, которая послужит повышению авторитета учителей и укреплению их в обществе. К работе адвокатов, согласно статье 116-1, не будет допускаться вмешательство посторонних лиц. Адвокату обеспечат условия для беспрепятственной и конфиденциальной встречи со своими подзащитными. В проекте новой Конституции раскрываются нормы, связанные с социальной защитой населения. Так, в статье 37 главы действующей Конституции «Экономические и социальные права» опека государства распространяется на семьи, нуждающиеся в социальной защите, и безработных граждан.

Всего в проекте 200 изменений, затрагивающих 64 статьи Основного закона.

Что с процессом сейчас?

10 сентября 2022 года состоялось очередное заседание Конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Конституцию и реализации организационных мер. В нем приняли участие члены Конституционной комиссии, ответственных комитетов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители средств массовой информации. Были организованы встречи с авторами предложений, которые имели актуальное значение, они обсуждались непосредственно при их участии.

На заседании обсуждены проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан» и работа по его совершенствованию.

По мере готовности текста проекта закона он будет вынесен на обсуждение депутатов Законодательной палаты. Проект Конституционного закона, впоследствии подготовленный с учетом мнений народных представителей, будет вынесен на референдум.

Стабильность - залог успеха, но и без перемен не обойтись

Конституционная реформа Узбекистана стала закономерным этапом в решении новых задач развития страны. «Принятие поправок в Конституцию — это, по сути, результат преодоления разрыва между тем, что декларирует главный закон страны, и принятой общественной практикой. Если оставить такой разрыв без внимания, это неизбежно приведет к серьезным последствиям, — отмечает ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Сергей Чиркин. — Конституция обеспечивает стабильность правовой, политической и экономической систем и общественных устоев. Но излишняя негибкость Основного закона страны способна спровоцировать застой и невозможность развития государства в условиях постоянного меняющегося мира».

Референдум, который планируется провести в Узбекистане, уже прошел в нескольких других странах СНГ. Так, летом 2020 года Конституция Российской Федерации, а в 2022 году республики Казахстан и Беларусь претерпели изменения. Из новшеств: обнуление президентских сроков, неприкосновенность экс-президентов, защита исторической правды, поправка о роли детей и другие. Россия прошла через этот серьезный этап. Она всегда была за развитие и сохранение мира в Центральной Азии.

Конституционная реформа сможет закрепить дружеские отношения между странами и стать двигателем новых совместных проектов.

В феврале 2022 года в Республике Беларусь прошел референдум. Согласно изменениям, новым субъектом политики станет Всебелорусское народное собрание, более двух сроков один и тот же человек не сможет занимать пост президента и другие.

5 июня 2022 года в Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. В соответствии с ними сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

Заинтересованность иностранных государств

Стоит отметить, как внимательно за грядущими изменениями в Узбекистане следят иностранные государства. Чтобы донести до других стран значение конституционной реформы и получить конструктивные предложения ведущих зарубежных экспертов, в целях обеспечения широкого национального и международного обсуждения отдельных положений и новелл проекта Конституционного закона, а также организации общественных обсуждений Конституционной комиссией совместно с национальными и зарубежными, международными партнерами организовано и проведено свыше 100 национальных и свыше 40 международных форумов. Некоторые проходили в Пекине, Сеуле, Токио, Вашингтоне, Нью-Йорке, Женеве, Лондоне, Варшаве, Нью-Дели, Джидде, Москве и других столицах зарубежных стран.

Если инициатором конституционной реформы выступил народ Узбекистана, то его главным идейным вдохновителем - Президент Мирзиеев.

«Сегодня мировое сообщество рассматривает Шавката Мирзиеева не только как главного архитектора, приоритетной задачей которого является строительство Нового Узбекистана, но и как инициатора формирования Новой Центральной Азии, новых региональных и глобальных взаимосвязей. Это является также международным признанием его активной внутренней и внешней политики, проводимой в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», - отметил Акмал Саидов – первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.

Такого еще не было

Было изучено более 400 конвенций, деклараций, резолюций и международных событий, принятых в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, стран СНГ, ОИС, ОТГ и многих других. Проанализирован международный опыт развития конституционализма, а также опыт более чем 193 стран мира по обновлению Конституции и осуществлению конституционных реформ.

«Следует отметить, что обновляемая Конституция станет прочной правовой основой и надежной гарантией для реализации Стратегии развития, благополучной завтрашней жизни населения. Народ Узбекистана, понимая сущность новых норм и положений, предлагаемых для внесения в Конституцию, активно участвует в намечаемых политических процессах, выражая свое беспристрастное и объективное отношение.

Реформы последних лет ярко продемонстрировали, насколько жизненна идея Президента, что народ — автор закона, насколько она соответствует требованиям времени. Примером служит то, что поступило и поступают тысячи предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан от широкой общественности, в частности, от учителей, предпринимателей, фермеров, представителей институтов гражданского общества, национальных культурных центров, политических партий, населения махаллей, правоохранительных органов.

Это показывает, что народ заинтересован в изменении Конституции и законов», - заключил Нигматилла Йулдошев.

В истории независимого Узбекистана еще не было такого проекта Основного закона, который бы базировался на непосредственном участии и инициативе гражданских институтов, призывал защищать общество, пол, права и свободы людей с инвалидностью.

На наших глазах создается история Нового правового социального Узбекистана. Высокая общественная активность узбекистанцев в связи с изменениями в Конституции стала тому доказательством. Глава государства отмечает, что важнейшая цель массового обсуждения заключается в том, чтобы каждый гражданин мог с гордостью сказать: «Это моя Конституция!».

По замыслу власти, обновленная Конституция должна стать «надежным гарантом реализации долгосрочных стратегий развития Узбекистана».