Минобороны Белоруссии сообщило о падении украинской ракеты С-300 в Брестской области

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории республики.

Об этом пишет Telegram-канал Минобороны РБ.

«Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. Причины падения сейчас устанавливаются», — указывается в сообщении.

На данный момент изучаются две основные версии произошедшего: согласно первой, инцидент аналогичен произошедшему в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая версия предполагает, что ракета была сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.

Сейчас на месте происшествия по поручению главы государства работают специалисты Следственного комитета, МВД и Министерства обороны страны. Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало.

По сообщению Минобороны республики, украинская ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области.