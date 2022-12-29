На воду при участии Путина спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подъема флага на кораблях, поступающих в состав ВМФ, а также спуска на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передали в состав ВМФ атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов" соответственно», — указывается также в сообщении.

Отмечается, что «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства «Борей-А», способных нести на своем борту межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

Владимир Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля, подчеркнул, что новые корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, а также оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.

«Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием, поблагодарить коллективы "Севмаша", Зеленодольского и Средне-Невского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий. Конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм», — сказал Путин.

Президент напомнил, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре подводные лодки, подобные «Генералиссимусу Суворову», «что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед».