Новый бесконтактный способ оплаты появится в РФ в новом году

Некоторые крупные российские банки уже завершают тестирование оплаты товаров с помощью платежных наклеек (NFC-стикеров) и готовятся запустить такую услугу в начале следующего году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных участников рынка.

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«Сбербанк тестирует новый способ бесконтактной оплаты на смартфонах – платежный стикер с начала декабря, который можно приклеить на телефоны, в том числе на айфоны, и расплачиваться одним касанием», — сообщили в Сбере.

После завершения тестирования банк планирует опробовать NFC-стикер в пилотном режиме и в случае успеха сделать доступным для своих клиентов. В ВТБ тоже сейчас тестируют разные варианты наклеек для бесконтактной оплаты и планируют запустить пилотную партию в начале 2023 года. Тестирует сервис и Московский кредитный банк, новую технологию для своих клиентов там планируют запустить уже в январе. Как пояснили агентству в «Абсолют банке», такие стикеры особенно пригодятся владельцам айфонов, у которых пропала возможность оплаты смартфоном.

«В стикере вшит все тот же NFC-чип, поэтому новых рисков нет, технология осталась та же», — пояснил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

