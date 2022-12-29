Предновогодний средний чек россиян оказался ниже прошлогоднего

По данным исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы россиян с 19 по 25 декабря выросли по сравнению с предшествующей неделей на 2%, до 6 346 рублей. Средний чек за прошедшую неделю увеличился на 4%, до 745 рублей. При этом, по сравнению с предновогодней неделей 2021 года он уменьшился на 1,2%.

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«В период с 19 по 25 декабря средние недельные расходы россиян выросли по сравнению с предшествующей неделей на 2,0%. Индекс недельных расходов составил 6 346 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 0,1%. Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 4,0% и в денежном выражении составил 745 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек ниже на 1,2%», — говорится в исследовании.

Согласно данным холдинга, в прошлогоднюю предпраздничную неделю расходы россиян резко выросли с 5 815 до 6 339 рублей, в этом же году они увеличились не так значительно — с 6 221 до 6 346 рублей. Та же тенденция наблюдалась и со средним чеком — в прошлом году он подскочил с 690 до 754 рубля, в этом — с 716 до 745.

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

