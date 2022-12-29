Родственникам чиновников, погибших в новых регионах РФ, выплатят 5 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки чиновникам и сотрудникам организаций, выполняющих работы в новых российских регионах.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в случае гибели лиц из этих двух категорий, их родственникам перечисляется единовременная выплата в размере 5 млн руб. В случае получения такими лицами увечья их семьям полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб. Подчеркивается, что новые выплаты не будут учитываться при определении права на получение других выплат или мер соцподдержки.

Глава государства поручил кабмину в течение двух недель определить источники финансирования и порядок предоставления средств. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

На получение выплаты имеют право в том числе представители перечисленных категорий в случае гибели или получения увечья в период с 24 февраля по 30 сентября, если они до сих пор не получили единовременных выплат.

