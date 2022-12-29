Рейтинги минувшего года: Шоу-бизнеса нет, зато есть СВО

ПИАР И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Начнем, пожалуй, с рейтинга телеграм-канала «Беспощадный пиарщик». Согласно их опросу, в этом году главным пиар-успехом года можно назвать появление собственного канала у Заместитель председателя Совета Безопасности и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. За него проголосовало 22 процента опрошенных в социальных сетях респондентов. Неудивительно, ведь почти каждый его пост обсуждала не только интернет-общественность, но и множество СМИ. Качество публикаций и высказываний моментами вызывало вопросы, но в целом пиар все же получился.

Главным же провалом в пиаре называют скандал из-за кампании бренда Balenciaga с детьми-моделями, которые держат в руках игрушки, одетые в харнессы (кожаные бондажи, распространённые в БДСМ-культуре). Фото были сделаны итальянским фотографом Габриэле Галимберти в рамках проекта о детях, их домах и игрушках «Истории игрушек». В соцсетях бренда и художника появились десятки комментариев с обвинением в продвижении «детской порнографии».

Необычным в этом году оказался и «ТОП-10 медиаперсон по мнению экспертов агрегатора «Асфальт»». Согласно их оценкам первое место уверенно занимает петербургский предприниматель и владелец «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин. Следом за ним идет глава Чечни Рамзан Кадыров, американский бизнесмен и основатель компании «Tesla» Илон Маск. Замыкают пятерку лучших певица и патриотический активист Юлия Чичерина и военный блогер Игорь Стрелков. В отличие от прошлого года в их медиаперсоны не попал ни один из политиков.

Меньше удивления вызывает «ТОП - 50 персон 2022 года» по версии сайта Redovka. Тут все более или менее привычно для обывателя. Из новичков рейтинга можно отметить министра Правительства Москвы, Алексея Немерюка, Генерала Армии Сергея Суровикина и Главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

НЕОЖИДАННОСТИ СВО

Как и мы и говорили выше, Специальная военная операция на Украине внесла значительные коррективы в результаты рейтингов и опросов. Большая часть респондентов считает, что в связи с этой темой надо выделять людей, которые не просто делают какие-либо высказывания, но и активно участвуют в СВО лично.

Среди политиков зачастую отмечают первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака. За них согласно разным опросам голосуют от 15 до 30 процентов респондентов. Это связанно с постоянными поездками обоих политиков на территорию проведения Спецоперации, активное участие в волонтерской деятельности. Также еще 10 процентов, участвующих в опросах, голосуют за мэра Москвы Сергея Собянина и 6 процентов за зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

В плане медиаактивности отмечают и участие губернаторов приграничных к зоне СВО регионов Романа Старовойтова и Вячеслава Гладкова. А вот несмотря на многочисленные выступления в СМИ, рейтинг главы Донецкой области Дениса Пушилина не поднялся за отметку в 2 процента.

А вот с лицами, которых считают важнейшими персонами СВО все весьма интересно. На первое место в большинстве рейтингов опрашиваемые ставят создателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина. В зависимости от рейтинга и платформы он набирает от 36 до 54 процентов голосов опрашиваемых. Максимально голосовали за Пригожина пользователи «Вконтакте». Там на разных опросах его рейтинг от 47 до 54 процентов. В телеграмме эти цифры поменьше – примерно 36 процентов. Однако на обоих площадках он занимает уверенное первое место.

Второе место между собой делят глава Чечни Рамзан Кадыров и генерал армии Сергей Суровикин. В зависимости от площадок цифры рейтингов колеблются в районе 20 процентов. В телеграмме чаще второе место отдают Кадырову, пользователи «Вконтакте» предпочитают голосовать за Суровикина.

Интересно, что Министр Обороны Сергей Шойгу который обычно отличался высокой поддержкой населения, в большинстве опросов находится на позициях аутсайдера. Его цифры в рейтингах зачастую не превышают двух процентов. Исключение лишь несколько опросов в телеграмм-каналах – там количество проголосовавших колеблется в районе 7-10 процентов. Других представителей Минобороны в рейтингах и вовсе нет. Также нет и других силовиков. Зато достаточно много лиц связанных с добровольцами. Например, свои пять процентов стабильно имеет Игорь Стрелков. Впрочем, за него тоже в основном голосуют пользователи «Телеграмм». В других социальных сетях уровень поддержки в районе 2 процентов.

В рейтингах «Героев СВО» стабильно первое место держит обобщенный образ «российского солдата» - за него голосуют от 42 до 51 процента опрошенных. Второе место занимают бойцы ЧВК «Вагнер» - тут от 30 до 38 процентов в зависимости от платформы. Третье место у батальона имени Ахмата Кадырова – у них стабильные 10 – 15 процентов. Далее идут добровольческие подразделения ЛНР и ДНР.

РЕЙТИНГИ РЕГИОНОВ И ГОССТРУКТУР

Сразу уточним, что большая часть из данных рейтингов собиралась не на основе опросов, а на основе данных мониторинга, согласно которым ежемесячно губернаторы и мэры получают коэффициент результативности из среднего значения, куда входят такие показатели: соотношение негативных и позитивных постов и комментариев, активность ведения страниц в социальных сетях и мессенджерах, индекс цитирования в (СМИ, региональных сообществах и каналах), взаимодействие с населением, прочее.

Тут каких-то особых неожиданностей нет. В лидерах: Рамзан Кадыров, Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов. В аутсайдерах: Роман Копин возглавляющий Чукотскую Автономную Область и губернатор Петербурга Александр Беглов.

ТОП-10 федеральных госструктур с наилучшими показателями работы по итогам 2022 года тоже достаточно стандартный – В лидерах МИД и Правительство РФ. В отстающих Минобороны и Центральная избирательная комиссия. Оба ведомства в течение последних шести месяцев неоднократно обвиняли в закрытости и несвоевременной подаче информации.

ОБЩИЙ ВЫВОД

Как мы уже говорили ранее, главную скрипку в этом году играет все-таки СВО. В связи с этим население охотно голосует за тех, кто причастен к успехам и продвижению наших войск, а также тех, кто активно поддерживает мобилизованных и добровольцев. Скорее всего такая ситуация сохранится и в следующем году.

Политики и медиаперсоны тоже в 2023 вряд ли сменятся. Возможно будет усиление у Сергея Собянина в преддверии выборов, также под конец 2022 года заметно большую роль начал играть Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин – его называют явным фаворитом следующего года.

А вот привычные звезды шоу-бизнеса и телеэкранов скорее всего совсем пропадут с верхних строчек. Сейчас они интересуют население в меньшей степени.