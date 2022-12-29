РФ в 2022 году увеличила экспорт минеральных удобрений в Индию почти в три раза

В уходящем году Россия нарастила поставки минеральных удобрений в Индию почти в три раза, в страны Ближнего Востока экспорт увеличился на 40%.

Об этом рассказал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, передает ТАСС.

«Лидером здесь является Индия. По предварительным данным, экспорт российских удобрений в эту страну вырос почти в три раза, до 3,6 млн тонн, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений», — сказал Гурьев.

Он сообщил, что поставки удобрений на Ближний Восток, в первую очередь, в Турцию, увеличился на 40%, до 700 тыс. тонн. Помимо этого, заметно выросла доля российских удобрений на африканском рынке.

«Высоким потенциалом для поставок характеризуются рынки Юго-Восточной Азии, тем более в 2022 году Вьетнам отменил компенсационную пошлину на поставки DAP/MAP из России. Вьетнам ежегодно импортирует порядка 3,5 млн тонн различных удобрений», — отметил глава РАПУ.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что несмотря на все санкции и ограничения, Россия в этом году экспортировала в общей сложности 21 млн тонн продовольствия и 14,5 млн тонн удобрений.