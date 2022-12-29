Российским мусульманам разъяснили, в какие акции можно вкладываться

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ разрешило правоверным покупать и продавать акции различных компаний, но с соблюдением ряда условий. Совет улемов (ученых) ДУМ РФ на очередном заседании принял соответствующую фетву (богословское заключение), сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ДУМ РФ Ильдара Аляутдинова.
«Суть фетвы по поводу купли-продажи мусульманами акций заключается в том, что на рынке ценных бумаг есть три вида компаний. Первые — их деятельность дозволена шариатом (исламским законом), и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые — компании, деятельность которых запретна мусульманам, например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой и др. Третьи — смешанные компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но вынуждены прибегать, например, к ростовщическим займам у традиционных банков. Покупать и продавать акции таких компаний разрешено при соблюдении ряда условий, подробно изложенных в фетве, которая будет опубликована на наших официальных ресурсах», — пояснил Аляутдинов.
Он подчеркнул, что фетва уже принята и дополнения о дозволенности купли-продажи акций мусульманами будут не значительны.