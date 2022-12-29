Российским мусульманам разъяснили, в какие акции можно вкладываться

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ разрешило правоверным покупать и продавать акции различных компаний, но с соблюдением ряда условий. Совет улемов (ученых) ДУМ РФ на очередном заседании принял соответствующую фетву (богословское заключение), сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ДУМ РФ Ильдара Аляутдинова.

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«Суть фетвы по поводу купли-продажи мусульманами акций заключается в том, что на рынке ценных бумаг есть три вида компаний. Первые — их деятельность дозволена шариатом (исламским законом), и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые — компании, деятельность которых запретна мусульманам, например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой и др. Третьи — смешанные компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но вынуждены прибегать, например, к ростовщическим займам у традиционных банков. Покупать и продавать акции таких компаний разрешено при соблюдении ряда условий, подробно изложенных в фетве, которая будет опубликована на наших официальных ресурсах», — пояснил Аляутдинов.

Он подчеркнул, что фетва уже принята и дополнения о дозволенности купли-продажи акций мусульманами будут не значительны.

