Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 получил одобрительные документы Росавиации

Росавиация одобрила ключевые изменения в типовую конструкцию самолета МС-21, связанные с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе ведомства и «Ростеха». По результатам работ Росавиация перевыпустила сертификат типа FATA-01010A с добавлением новой модели МС-21-310, уточняется в сообщении.

Как отметил гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь, одобрение изменений по двигателю и крылу станет основой для последующего импортозамещения всех компонентов лайнера. «Часть из них на сегодняшний момент уже проходит стендовые испытания, и в следующем году мы готовы будем начать испытания этих систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство», — рассказал глава ОАК.

Также сообщается, что входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России» получил от Росавиации сертификаты типа на новейшие летательные аппараты — модернизированный «Ансат» и грузовую версию Ми-171А3, а также беспилотник вертолетного типа БАС-200.

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов на 163-211 пассажирских мест. Изначально лайнеры планировалось выпускать как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. Версия МС-21-300 с иностранным мотором и крылом получила базовый сертификат типа в конце 2021 года. Ожидалось, что первые четыре таких самолета будут поставлены в конце 2022-го авиакомпании «Россия». После введения санкций сроки поставок сдвинулись на 2024 год; все машины будут оснащены только отечественным ПД-14. До 2030 года заказчикам планируется поставить более 270 самолетов МС-21.