Урожай пшеницы в России в 2022 году превысил 102 млн тонн

Согласно предварительным данным Росстата, РФ в 2022 году собрала в чистом весе 102,65 млн тонн пшеницы.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства.

Уточняется, что сбор озимой пшеницы составил 72,686 млн тонн, яровой — 29,965 млн тонн. В прошлом году урожай пшеницы в РФ составил 76,1 млн тонн, в том числе 53,028 млн тонн озимой и 22,961 млн тонн яровой.

Валовый сбор зерна достиг 150,98 млн тонн, рассказали в ведомстве. В прошлом году показатель был на уровне 121,2 млн тонн. Урожай озимой ржи составил 2,17 млн тонн против 1,72 млн тонн годом ранее, яровой — 21 тыс. тонн против 51 тыс. тонн в 2021-м. Сбор озимого ячменя увеличился до 3,19 млн тонн с 2,29 млн тонн, ярового — до 19,692 млн тонн с 15,03 млн тонн.

Сообщается также, что кукурузы на зерно собрано значительно меньше — 11,68 млн тонн против 15,18 млн тонн годом ранее. Урожай риса сократился до 797,6 тыс. тонн с 1,076 млн тонн, сбор проса снизился до 290,4 тыс. с 368,3 тыс. тонн. Урожай гречихи между тем вырос до 1,289 млн тонн с 918 тыс. тонн. Подсолнечника намолочено 15,342 млн тонн против 15,599 млн тонн в 2021 году.