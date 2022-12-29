Старый Новый год с Денисом Мацуевым

Это время, свободное от лихорадочной суеты, хочется провести с семьей и близкими, и совместный поход на концерт классической музыки – идеальная возможность зарядиться хорошим настроением и позитивными эмоциями на год вперед.



По сложившейся традиции 13 января, в преддверии Старого Нового года, лучший пианист страны Денис Мацуев представит в Crocus Sity Hall грандиозную праздничную программу. На этот раз один из самых известных музыкантов классического репертуара исполнит Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова. Этот вечер откроет серию концертов Дениса Мацуева, посвященных юбилею гениального классика – в 2023 году весь мир будет праздновать 150-летие Рахманинова. Народный артист России Денис Мацуев выступит в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова.

За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Юрий Ткаченко.



Дениса Мацуева называют исполином классической музыки, гением фортепиано, смелым новатором и чутким интерпретатором известных произведений. Желанный гость лучших концертных залов мира, непременный участник и организатор крупных музыкальных фестивалей, постоянный партнёр ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии, он всегда знает, чем увлечь и удивить публику. Каждый его концерт полон блестящих импровизаций и виртуозных сюрпризов. Феномен Мацуева – в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, харизмы, щедрого обаяния и бешеной трудоспособности, а главное – в стремлении донести красоту и богатство музыки до каждого слушателя.



Известность Мацуеву принесла победа на XI Международном конкурсе П.И. Чайковского в 1998 году. В том же году музыкант завоевал Гран–при Международного конкурса пианистов в Париже. Окончив с отличием Московскую государственную консерваторию по классу фортепьяно, Мацуев сразу стал звездой международного масштаба. Однако, несмотря на исключительную востребованность за рубежом, своим главным приоритетом Мацуев считает развитие искусства в России.



Денис Мацуев не перестает удивлять своей энергией, умением все успевать и многогранностью талантов. Помимо активной концертной деятельности, Мацуев – президент Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена", арт-директор Фонда имени С. В. Рахманинова, посол доброй воли ЮНЕСКО, почетный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова. Он - народный артист России, народный артист Республики Северная Осетия – Алания, заслуженный артист Республики Адыгея. Удостоен Премии имени Дмитрия Шостаковича, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, ордена Почета, Премии Правительства России в области культуры и др.



Уже многие годы Денис Мацуев является директором и вдохновителем целого ряда музыкальных фестивалей, образовательных и просветительских проектов. С 2004 года он проводит фестиваль «Звезды на Байкале» в родном Иркутске, с 2005 года является художественным руководителем Музыкального фестиваля Crescendo, проходящего в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Пскове, Тель-Авиве, Париже и Нью-Йорке. В 2010 г. Денис Мацуев вошел в состав руководителей Фестиваля искусств города Анси (Франция), в 2012 стал художественным директором I Международного фестиваля и конкурса молодых пианистов Astana Piano Passion.



Имя Дениса Мацуева неразрывно связано с великой русской фортепианной школой, неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. В 2021 году впервые в истории Международной премии в области классической музыки ICMA российский пианист стал лауреатом в номинации «Лучшая видеозапись»: награды удостоена видеозапись открытия Люцернского фестиваля с Третьим концертом Рахманинова, одного из самых важных композиторов в жизни Дениса Мацуева.



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