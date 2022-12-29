Тайвань выпустил новые чипы, заставив потребителей задуматься

В четверг Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMС) начала массовое производство микросхем следующего поколения — 3-нанометровых (нм) чипов. Производство развернуто в городе Тайнань, который располагается в южной части Тайваня.

Остров остается ключевым с точки зрения высоких технологий, поэтому за контроль над ним и его продукцией конкурируют разные государства — прежде всего США. К примеру, TSMC является основным производителем чипов для компании Apple. Поэтому немудрено, что корпорация Samsung начала массовое производство 3-нм чипов еще в июне, стремясь догнать TSMC в сфере производства микросхем и удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные устройства с меньшим энергопотреблением.



TSMC наращивает производство чипов следующего поколения, несмотря на то, что многие компании опасаются, что спрос на такую продукцию снизится на фоне угроз рецессии и неопределенности после объявления американских санкций против Китая. В 2022 году TSMC уже сократила свои планы капиталовложений как минимум на 10% — до $36 млрд. В связи с этим некоторые аналитики предупреждают, что в 2023 году корпорация может еще больше снизить расходы на расширение.

Несмотря на это, в четверг руководитель TSMC Марк Лью выразил уверенность в долгосрочных перспективах спроса на 3-нм чипы, и пообещал производить будущее поколение чипов (2-нм) в тайваньских городах Синьчжу и Тайчжун.

«Полупроводниковая промышленность будет быстро расти в течение следующего десятилетия, и Тайвань, несомненно, будет играть еще более важную роль в мировой экономике», — отметил глава корпорации. Марк Лью. Он подчеркнул, что массовое производство 3-нм чипов является плодом многолетнего сотрудничества с местной цепочкой поставок.

TSMC подчеркивает, что ее 3-нм процессы обеспечивают более высокую производительность, чем 5-нм чипы, при этом потребляя примерно на 35% меньше энергии. По словам Марка Лью, 3-нм технология поможет создать конечные продукты с рыночной стоимостью $1,5 трлн в течение пяти лет.

Напомним: на Тайване располагаются более 90% мировых производственных мощностей по сборке передовых чипов. Поэтому, напоминает Bloomberg, политики и потребители такой продукции по всему миру все более настороженно оценивают свою технологическую зависимость от острова, вокруг которого в последнее время бушует геополитический кризис. И это уже подтолкнуло TSMC к переносу части производства за границу.

Но вернемся к выпуску высокопроизводительных микросхем. Их анонс последовал за объявлением TSMC о том, что она будет производить 4-нм чипы на новом заводе в штате Аризона с 2024 года и 3-нм чипы на втором заводе на территории США с 2026 года. Компания также наращивает мощности в Японии и ищет возможность организовать производство в других странах, включая Германию.

Эти шаги, свидетельствующие о диверсификации производства за границей, вызвали опасения у населения Тайваня, которые полагают, что такие действия подорвут стратегическую позицию острова в долгосрочной перспективе. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во вторник отметила, однако, что шаги TSMC по строительству заводов за границей есть признак усиления позиций Тайваня за рубежом, а не угроза для местной промышленности.

Рост влияния TSMC в сфере производства прогрессивных высококачественных микросхем совпадает, по мнению Bloomberg, с санкциями США в отношении полупроводниковой промышленности КНР. В то же время в мире растут опасения по поводу зависимости от высоких технологий Тайваня, которые только усилились после серии военных учений, проведенных военными КНР вокруг Тайваня.