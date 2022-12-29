ТЦ «Мега Химки», где произошел пожар в гипермаркете OBI, открылся для посещения

Пострадавший от пожара торговый центр «Мега Химки» с 29 декабря открыт для посещения.

Об этом сообщается на сайте комплекса.

Уточняется, что часть торговых точек и детская площадка, которые расположены в прилегающей к строительному гипермаркету OBI зоне, пока не работают.

«Перед открытием в центре были проведены необходимые проверки. Помещения, в которые будет осуществлен доступ посетителей, могут эксплуатироваться в обычном режиме и не представляют опасности для жизни и здоровья людей: cистемы сплинкерного пожаротушения, противопожарного водопровода, пожарной сигнализации и оповещения находятся в рабочем состоянии, противопожарное оборудование и пути эвакуации находятся в состоянии, соответствующем требованиям противопожарной безопасности», — подчеркивается в сообщении.

Пожар в ТЦ «Мега Химки» произошел 9 декабря, полностью сгорел гипермаркет OBI. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил предварительный ущерб от пожара в 20-30 млрд руб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В качестве возможной причины пожара назвали неквалифицированные сварочные работы.

Москва к концу года побила печальный рекорд по масштабам пожаров на крупных общественных объектах. Помимо инцидента с выгоревшим в считаные часы магазина OBI в «Мега Химки» огнем был уничтожен торговый центр «Стройпарк» в подмосковной Балашихе; пожар на цветочных складах в центре столицы унес жизни семерых человек.