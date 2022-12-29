В Госдуму внесен пакет законопроектов о цифровом рубле

Как следует из электронной базы данных нижней палаты парламента, автором инициативы является депутатская группа во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Пояснительная записка к пакету документов определяет их цель как «развитие платежной инфраструктуры… расширение применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышение доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов».

Первый из внесенных проектов предлагает ряд изменений в нормативно-правовые акты, определяющие правовой статус и порядок оборота цифрового рубля на территории РФ и за рубежом. При этом цифровой рубль определяется как валюта Российской Федерации, а за Банком России предполагается закрепить статус оператора соответствующей платформы его обращения. Прописываются функции и полномочия Банка в этом статусе.

Второй законопроект вносит необходимые изменения в Гражданский кодекс РФ в отношении принадлежности цифровых рублей к безналичным денежным средствам и распространяющихся на них правах, в том числе завещания и наследования.

Оба документа разработаны в рамках реализации Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы. Ранее Банк России сообщал, что планирует с апреля 2023 года начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах.