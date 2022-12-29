В корзину товаров для расчета инфляции в 2023 году вошли турпоездки в Крым и речные круизы

Росстат расширил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2023 году, увеличив ее на восемь позиций.

Как следует из информации на сайте статистического ведомства, перечень увеличен до 566 пунктов. В него включены, в частности, турпоездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы по России, а также сидячие вагоны в поездах дальнего следования.

В ежемесячный набор товаров и услуг, за ценами на которые ведется наблюдение, вошли в том числе молоко питьевое цельное пастеризованное жирностью более 3,2% жирности (ранее учитывались цены только на молоко питьевое цельное стерилизованное от 2,5% до 3,2% жирности и на молоко питьевое цельное пастеризованное от 2,5% до 3,2%), сухие приправы и специи. Включен в перечень ряд детских товаров — детский творожок, молоко для детей, детский крем, соска (пустышка), бутылочка для кормления, а также детское автокресло. В обновленный список Росстата попали также чемодан, офисная бумага, смарт-часы и гипсокартон. «Кроме того, будут наблюдаться цены на проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования, поездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы на территории России», — указывается в сообщении.

Отмечается, что скорректирован список стран, поездки в которые учитываются при мониторинге цен на турпутевки. Так, в связи с высокой ценой и небольшим количеством предложений из категории «поездки в отдельные страны Средиземноморья» исключены туры на Кипр, в Марокко и в Тунис. В категории «поездки в отдельные страны Ближнего Востока» теперь нет туров в Израиль и Иорданию. «Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии» больше не включают Индию, Мальдивы и Шри-Ланку.

Список еженедельно наблюдаемых видов товаров и услуг расширен на четыре позиции, в него вошли «ремонт телевизоров», «мойка легкового автомобиля», а также «стрижка модельная в женском зале» и «стрижка модельная в мужском зале». Убрали из еженедельного перечня «конфеты мягкие, глазированные шоколадом» (в ежемесячном мониторинге цен позиция осталась). Всего в 2023 году недельный набор будет включать 109 товаров и услуг против 106 позиций в 2022-м.