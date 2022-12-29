В «Роскосмосе» сообщили о подписании программы по развитию сотрудничества с КНР до 2027 года

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической деятельности на период с 2023 по 2027 год.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Подписана программа развития сотрудничества в космической деятельности между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией на 2023-2027 годы», — говорится в сообщении, посвященном работе госкорпорации в 2022 году.

Уточняется, что подписание программы состоялось 25 ноября; в этот же день было подписано соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), элементы которой на поверхности и орбите вокруг Луны должны быть построены к 2035 году.

МНЛС будет включать в себя систему перелета между Землей и Луной; вспомогательную систему длительного периода эксплуатации на поверхности Луны; систему перемещения по лунной поверхности и выполнения операций; автоматические средства с комплексами научной аппаратуры; наземные вспомогательные и прикладные программные системы.