В России в этом году открыли 167 месторождений

В 2022 году в России были открыты 37 месторождений углеводородов и 130 месторождений твердых полезных ископаемых. По предварительным данным, в этом году недропользователи прирастят минерально-сырьевую базу страны по нефти и конденсату на 600 млн тонн, по газу – на 675 млрд кубометров, по золоту – на 1,163 тыс. тонн, платиноидам – на 117 тонн, меди – на 767 тыс. тонн, никелю – на 25 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минприроды.

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«В 2022 году открыто 37 месторождений углеводородов и 130 месторождений твердых полезных ископаемых. Самые крупные из них – Мадачагское нефтяное месторождение на шельфе Баренцева и Печорского морей с запасами нефти 82,3 млн тонн, а также газоконденсатное месторождение имени В.И. Гири в ЯНАО с запасами газа более 52 млрд кубометров. Среди твердых полезных ископаемых – это крупнейшее месторождение золота Лугокан в Забайкальском крае на 124 тонны золота, 604 тысячи тонн меди и 1,3 тысячи тонн серебра. Второе – золотосеребряное месторождение Роман в Якутии, сейчас оно проходит экспертизу в Государственной комиссии по запасам, ожидается постановка на баланс порядка 50 тонн золота», — уточнили в министерстве.

По словам главы Минприроды России Александра Козлова, сейчас геологоразведка нацелена на поиск дефицитных видов полезных ископаемых. В плане на следующий год значатся семь объектов по хрому, марганцу, титану, урану и вольфраму. Он подчеркнул, что если раньше соотношение благородных и цветных металлов к дефицитным было 80 к 20, то с 2023 года «все будет наоборот».

Козлов напомнил, что в августе вышло распоряжение правительства РФ, утверждающее новый перечень основных видов стратегического минерального сырья. Документ не обновлялся 26 лет, и теперь вместо 29 позиций он содержит 61. Помимо нефти, газа, золота, алмазов, серебра, графита и платиноидов в него включены хром, марганец, вольфрам, литий, бериллий и другие дефицитные виды полезных ископаемых. В новых экономических условиях добыча этого сырья для обеспечения нужд страны становится приоритетной задачей, подчеркнул министр.

