Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе

Президент России Владимир Путин подписал закон о единой информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных физических лиц. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает только два вида разрешенной к сбору биометрической информации - изображение лица и образец голоса - и закрепляет добровольный характер этого процесса. Гражданин не может быть принужден к сдаче биометрии для получения каких-либо коммерческих или госуслуг. Никакая дискриминация в отношении лиц, отказавшихся от предоставления биометрических данных, не допускается.

Статьи по теме: Улыбнитесь, вас снимают «Поспешная цифровизация — гигантский риск»

Кроме того, закон предусматривает простой и прозрачный порядок отзыва ранее данного согласия. Это можно будет сделать через любое отделение МФЦ и проконтролировать через портал госуслуг. Предусмотрен и упрощенный порядок удаления биометрических данных, уже размещенных в системе. В отношении несовершеннолетних детей таким правом будут наделены родители.

Документ запрещает любое иностранное участие в хранении и обработке биометрических данных. Их трансграничное перемещение не допускается. Региональным оператором биометрической информации может выступить только государственное лицо или ГУП.

Для контроля за единой биометрической системой предусматривается создание координационного совета, в состав которого будут включены представители общественности, научного сообщества и религиозных организаций. Как отмечается, все они внесли вклад в разработку окончательной версии закона.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, часть его положений — с 1 июня 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2027 года. Впоследствии предполагается введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных.