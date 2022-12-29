Владимир Путин утвердил дополнительные требования для работы в такси

Кроме требований к осуществлению коммерческих легковых перевозок и водителям, работающим в такси, документ также содержит положения, регулирующие взаимодействие таксистов и служб-агрегаторов.

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Согласно закону, водителю будет запрещено управлять такси, если у него имеется более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, если он получил административный арест за несоблюдение ПДД или был повторно в течение одного года лишен водительских прав.

Подтверждается и введенный в июне текущего года запрет на работу в такси судимым за насильственные преступления (вступает в силу в марте 2023 года).

Кроме того, работа таксиста будет ограничена в случае, если он не прошел аттестацию на знание местонахождения и путей подъезда к памятникам истории и культуры, зданиям государственных органов, медицинским, спортивным, транспортным и другим объектам, а также на знание действий в случае чрезвычайных ситуаций. Требование о такой аттестации должно быть установлено законодательством региона, в котором осуществляются перевозки.

Водитель такси должен заключить трудовой договор с компанией-перевозчиком. Закон также разрешает работать таксистом индивидуальному предпринимателю, если тот имеет соответствующую лицензию и осуществляет перевозки самостоятельно, или самозанятому при наличии разрешения и договора с фирмой-агрегатором.

Компании, предоставляющие услуги перевозок, будут обязаны вести журналы заказов и хранить в них данные не менее шести месяцев, а службы заказа такси - также предоставлять уполномоченным органам автоматизированный удаленный доступ к базам данных заказов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года (часть его положений — с 1 сентября 2025 года).