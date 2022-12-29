ВТБ заключил первые сделки по промышленной ипотеке

ВТБ подписал первые кредитные соглашения с тремя представителями среднего и малого предпринимательства по программе промышленной ипотеки: с ЗАО «Курганспецарматура», пермским «Альянсспецмаш» и калининградской компанией «Янтарная волна», сообщает пресс-служба банка.

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«Разработка механизма промышленной ипотеки в 2022 году стала одним из важных проектов по поддержке реального сектора экономики. ВТБ активно участвовал в подготовке к запуску программы и одним из первых банков начал ее практическую реализацию. Уверен, что этот инструмент будет высоко востребован у клиентов и положительно скажется на развитии промышленного комплекса и экономической ситуации в стране в целом», — отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

В банке уточнили, что крупный производитель трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса и атомной энергетики «Курганспецарматура» планирует направить заемные средства на приобретение комплекса промышленных объектов в поселке Зоринский Гагаринского района Саратова. Это позволит компании расширить производство.

Машиностроительный комплекс «Альянсспецмаш» с помощью промышленной ипотеки приобретет в собственность помещения завода по производству оборудования и комплексных решений для нефтегазовой промышленности в городе Чайковский Пермского края. Калининградская ювелирная компания «Янтарная волна» тоже намерена выкупить арендуемые производственные площади.

В ВТБ напомнили, что промышленная ипотека предполагает кредитование предприятий на срок до семи лет под 5% годовых на покупку недвижимости для промпроизводства. Максимальная величина кредита составляет 500 млн рублей.

