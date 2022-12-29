Вучич договорился с лидерами косовских сербов о сносе баррикад

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы начнут разбирать свои баррикады в Косово, что поможет избежать новых столкновений в регионе.

По словам Вучича, соответствующее соглашение было достигнуто на встрече с лидерами косовских сербов в ночь на 29 декабря, передает

«Интерфакс». Глава государства пояснил, что баррикады будут убраны в течение двух суток и добавил, что «недоверие, однако, не устранено».

Решение принято после того, как в Косово был освобожден из-под стражи полицейский-серб, предположительно, напавший на косовского силовика в ходе одной из прошлых акций протеста. Сейчас правоохранитель, чье задержание вызвало новое обострение ситуации в регионе, находится под домашним арестом.

Ранее Александр Вучич заверил, что участники протестов в Косово не будут преследоваться по закону.

Обстановка в Косово и Метохии стала более напряженной после того, как косовская полиция задержала бывших сербских полицейских по обвинению в преступлениях, якобы совершенных во время кризиса 1998-1999 годов. Проживающие в Косово сербы возвели баррикады на автодорогах на севере края.

Во вторник, 27 декабря, президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию страны в состояние наивысшей боевой готовности.