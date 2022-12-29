Елена Зотова: «Спланировать и нейтрализовать риски в бизнесе и банковской сфере, можно применяя проектное управление»

Глобальная экономическая нестабильность заставляет финансовый сектор сталкиваться с новыми вызовами и решать сложные задачи по реализации антикризисного потенциала. Банк России рассматривает риск-ориентированные меры по стимулированию банковских структур для участия в проектах экономического развития. Преодолеть кризис помогут новые стратегии, которые можно проверить путем бизнес-моделирования, считает Елена Зотова - руководитель проектов по гибким методологиям, специалист по внедрению и оптимизации бизнес-процессов. Ее услугами по бизнес – моделированию, разработке сервисных моделей обслуживания и моделей управления продажами банковских продуктов в розничном и корпоративном сегменте пользуются крупнейшие финансовые организации и системно значимые компании страны: ПАО «Московский кредитный банк», ФГУП «Почта России», ОАО «МДМ Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Ростелеком», и другие. Как ее профессиональные компетенции помогут банковской системе, и каким образом стать успешным руководителем проектов Елена Зотова рассказала нашему изданию.

– Елена, сейчас вы известный эксперт в управлении проектами. Вашими услугами пользуются крупнейшие банки страны, государственные структуры и телеком -компании. А с чего все начиналось, как вы пришли в эту сферу?

В управление проектами я пришла около 10 лет назад. Случилось это как-то совсем незаметно для меня. У меня 2 высших образования, и они никак не связаны с проектным управлением. В 2004 году я окончила Самарский государственный педагогический университет по специальности «Филология - иностранные языки», а в 2014 году - Самарскую государственную сельскохозяйственную Академию по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Свой путь в активных продажах я начала менеджером в Ситибанке в 2009 году. Тогда он только “набирал” обороты, уступая по популярности крупным игрокам на рынке - Сбербанку, ВТБ, Россельхозбанку. Перед Ситибанком и его сотрудниками стояли непростые задачи по завоеванию своей ниши в розничном банковском бизнесе, но тем интереснее было работать. Для всех вновь приходящих менеджеров отдела продаж проводилось корпоративное обучение, в конце которого я знала ВСЕ о продуктах, которые мне предстояло продавать! В день я совершала по 50 звонков. Мне удавалось выполнять установленные планы продаж не менее, чем на 100%. Мои заявки на кредитные продукты имели высокую конверсию.

Спустя 4 месяца работы мне предложили должность руководителя корпоративных проектов. Начался стремительный карьерный рост. И уже в 2011 году, когда я была ведущим специалистом в ПАО «Промсвязьбанк», я выполняла функции проектного менеджера. В мои задачи входило развитие проектов по управлению продажами банковских продуктов для розничных и корпоративных клиентов, я создавала сервисные модели обслуживания для сотрудников филиальной сети банка, выстраивала систему их мотивации. Также под мои руководством совместно с продуктовым блоком мы запустили ряд интересных продуктовых проектов по продажам офертной схемы кредитования, экспресс - кредита, технологии 1 визита по карточным продуктам, pre – screening, накопительного счета и сервиса и многое другое.

Сейчас я занимаю должность руководителя проектов в ПАО «Ростелеком» и работаю над проектом по трансформации бумажных процессов в цифровой формат. За плечами опыт проектного управления и выстраивания бизнес-процессов в таких системно значимых бизнес-структурах РФ, как ПАО «Московский кредитный банк», ОАО «МДМ банк», ФГУП «Почта России», в которых я исполняла ведущие роли и работала над интересными и крупными проектами в масштабах не только самого предприятия, но и всей страны.

– Один из ваших известных кейсов - проект по трансформации работы отделений «Почты России», когда вы разработали бизнес-модель для корпоративных клиентов, которая позволила в том числе решить проблему очередей. А ваша авторская методика реализации зарплатных проектов широко применяется в банковской системе. Каким образом вам удается достигать таких результатов и какие еще успешные проекты вы реализовали?

Я считаю важным быть в процессе постоянного обучения и совершенствования своих профессиональных компетенций. Нужно быть в курсе современных технологий и методов управления. Это позволяет быть успешным специалистом, эффективно выполняющим свои задачи. Недавно я получила удостоверение о повышении квалификации по программе управления проектами по 7-й версии стандарта PMBOK (PMI). Сейчас активно готовлюсь к сертификации на PMP от института управления проектами (Project Management Institute, PMI).

Такой подход помогает мне не просто по шаблону выполнять свои задачи, но и применять новые современные методики. Так, например, в одной крупной государственной компании федерального уровня в рамках реализации проекта по внедрению автоматизированных технологий, направленных на снижение стоимости бизнес - процессов, я применила собственную методику - скоринговую модель. Это система оценки и сквозной приоритезации проектов, которая позволяет сформировать максимально эффективный критериальный состав, способствующий выбору именно реализуемых проектов, а также жизненно устойчивых и обладающих более высокой окупаемостью.

Еще один важный кейс, о котором вы только что упомянули, - автоматизация воронки продаж и повышение конверсии продаж зарплатных проектов на основе моей авторской методики. Она была внедрена в коммерческий процесс коммерческого банка из топ 10 банков России и стала основополагающей для ряда кредитно – финансовых организаций. Благодаря этой разработке были сокращены сроки заключения потенциальной сделки с 6 до 3-х месяцев, увеличено продуктовое проникновения в клиентскую базу на 17%, выросла продуктивность на 1 клиентского менеджера в среднем на 25%, а планы продаж стали стабильно выполняться.

Действительно высоких результатов обычно достигают настоящие профессионалы своего дела, которые имеют значительный опыт успешного решения задач в своей предметной области, а свои достижения могут подтвердить реализацией практических кейсов. Полагаю, по этой причине крупнейшие российские банки, и не только банки, а также другие российские компании, где требуется экспертиза высокого уровня в области управления проектами, обращаются ко мне. Значит, по результатам моей работы признают во мне того профессионала, который сможет решить поставленные в организации задачи. Компетентный специалист в управлении проектами является для заказчика своего рода гарантией того, что проект будет выполнен в срок и в соответствии с заявленными требованиями.

– Ситуация в банковской сфере постоянно меняется, появляются новые финансовые продукты, внедряются технологии. Какие в связи с этим складываются тренды и приходится ли менять инструментарий в проектном управлении?

Из-за всеобщего режима удаленной работы во время пандемии банкам пришлось резко перестраивать инфраструктуру для создания удаленных рабочих мест и онлайн коммуникаций. Финансовый сектор все больше использует решения на базе искусственного интеллекта, растет потребность в аналитике данных, выборе и автоматизации системы управления проектами. Однако с уходом с российского рынка иностранных поставщиков программного обеспечения возникают трудности с поддержкой и обновлениями. Российские банки активно работают над альтернативными решениями по созданию и развитию собственных сервисов и систем по управлению базами данных.

Такая же ситуация сложилась и в моей работе. Я как проектный менеджер использовала иностранные инструменты управления: Trello, Jira, Confluence, Celoxis и др. В связи с введенными ограничениями на использование зарубежного ПО, популярными становятся отечественные сервисы Яндекса, продукты для автоматизации бизнеса и управления проектами от российского разработчика 1С. Выбор решения и инструменты управления зависит от предъявляемых к системе требований, которые формируются исходя из специфики бизнеса, масштаба и сложности проекта.

Для Agile – команд можно использовать Яндекс. Трекер, который позволяет создавать задачи и распределять их по проектам, назначать исполнителей, наблюдателей и т.д. Платформа Pyrus от российского производителя помогает управлять задачами и бизнес-процессами, организовать документооборот и согласовывать документы. Битрикс24 объединяет в себе систему управления проектами, CRM, телефонию, call-центр и многое другое. Сервис позволяет спланировать проект, отслеживать время выполнения каждой задачи, визуализировать все этапы работы в календаре, включает в себя списки и шаблоны задач, канбан-доску и диаграмму Ганта.

Еще один тренд, который мне бы хотелось отметить, связан с развитием каналов дистанционных продаж. Это развитие цифровых электронных подписей и безбумажного документооборота, систем безопасности. Банки инвестируют в собственные платформы. К примеру, в ПАО «МКБ» у меня был проект по переводу клиентов малого бизнеса в дистанционный формат обслуживания, в рамках которого было принято решение отказаться от части бумажного документооборота и перевести ряд процессов в цифровой формат.

– Как результаты вашей работы оценивают в профессиональном сообществе?

Мои авторские методики публикуются в различных научных и профессиональных журналах. Например, методика автоматизации воронки продаж и повышения конверсии продаж зарплатных проектов описана в статье «Московского экономического журнала». В итоге она была успешно внедрена в практику ряда крупных банков. Методология сквозной приоритизации и скоринговая модель оценки проектов, разработанная по моей собственной методике и опубликованная в информационно – аналитическом журнале «Управление проектами», была реализована в государственном секторе экономики и заимствована другими коммерческими компаниями для внедрения в качестве базовой системы расчета скоринга и оценки проектов.

Кроме того, я являюсь экспертом в АНО «Платформа НТИ», в которой я оцениваю различные проекты в целях реализации Национальной технологической инициативы в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В этом году меня пригласили стать членом жюри премии Digital Leaders Awards и оценивать конкурсантов в категориях «Управление», «Финансы», «Инновации и технологии». Эта премия - одна из самых ярких и важных событий для всего бизнес – сообщества. Она вручается в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн сервисов. В этом году было подано более 1200 заявок. Среди конкурсантов были заявлены проекты таких крупных и всемирно известных компаний, как Сбер, ВСК, Билайн, Ростелеком, Альфа-Банк, СУЭК, Финам, X5, ВТБ, Аэрофлот, школа управления Сколково, Росатом, РЖД и многие другие.

Помимо этого, я вхожу в состав 2-х крупных профессиональных ассоциаций в области управления проектами и бизнес-процессами: «СОВНЕТ» - одной из самых авторитетных организаций в области управления проектами, которая представляет Россию в международной Ассоциации управления проектами – IPMA, и российское отделение международной Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами (АПУБП) — ABPMP Russian Chapter.

– Достигнув таких результатов, есть ли куда расти дальше? Какие профессиональные планы вы строите?

Планов много. Прежде всего я хочу пройти сертификацию на PMP от института управления проектами (Project Management Institute, PMI) завершить обучение в рамках программы «Управление цифровой трансформацией» и получить диплом руководителя ИТ -проектов. Еще есть желание пройти курс по аналитике данных и отработать навыки составления и визуализации управленческих отчетов в Power BI и Tableau.

Сейчас я работаю в ПАО «Ростелеком» - крупнейшей в России компании, предоставляющей цифровые услуги и решения в сфере информационно – коммуникационных технологий. Лидирую проект безбумажного офиса, в рамках которого компания осуществляет переход на электронный документооборот и внедряет цифровые бизнес – процессы. В этом проекте я нацелена на получение максимально высоких результатов, так как он является стратегически важным для предприятия, а в текущих условиях цифровой трансформации и для всей отрасли телеком – бизнеса. Я ставлю пред собой амбициозные задачи на 2023 год, которые помогут выполнить цели компании по сокращению бумажного документооборота не менее, чем на 25%.

– В ближайшем будущем специалисты вашего уровня будут еще более востребованы. Какими компетенциями должен обладать успешный менеджер проекта вообще и в банковской сфере в частности?

Единственное, что отличает Project Manager в банковской сфере — это знание внутренних процессов и продуктов того банка, для которого ты реализуешь задачу, понимание смежных бизнес-процессов. Профессия менеджера проектов сложилась в сфере IT, поэтому многие связывают ее только с digital. Но на самом такой специалист может работать в любой другой области: отвечать за процесс создания сайта в веб-студии, за проект по продвижению журнала в издательстве, за процесс производства любого товара, за программу cash back в банке и т.д. Компетенции успешного менеджера в любой отрасли – универсальны. Есть сроки, бюджет и команда, которую надо привести к результату. Успешный менеджер должен обладать высокими управленческими и коммуникативными навыками и иметь хороший профессиональный бэкграунд, так называемые hard –skills.

Руководитель проекта должен использовать проактивные методы управления, предполагающие под собой составление прогнозов будущих показателей в разных условиях исхода событий. Обязательным является умение выявлять максимальное количество рисков и принимать решения по их нейтрализации. Особенно важно использовать инновационные автоматизированные системы, способствующие приоритизации и скорингу проектов, дающих возможности выбирать именно те, которые принесут успех при их реализации.

Важным для успешного менеджера является сочетание высоко развитых поведенческих и профессиональных компетенций, то есть умение взаимодействовать с другими людьми. На мой взгляд, это ключевые способности, которые позволяют достигать менеджеру проекта ожидаемых результатов в проектной деятельности.