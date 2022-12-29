Россия сделает с американским газом в Европе то же, что США сделали с российским

Согласно данным Министерства энергетики США и S&P Global, к середине августа европейский импорт американского сжиженного газа (СПГ) уже превысил поставленные Белым домом задачи. Речь идет об обещании президента Байдена поставить Европе в этом году дополнительно 15 млрд кубометров СПГ.

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Весной, когда было сделано это обещание, цифры производили сильное впечатление. В 2021 году США отправили в Европу менее 22 млрд м³ газа, т.е. обещание Белого дома являлось 70-процентным увеличением в годовом выражении.

Осенью, по данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), поставки американского СПГ в Старый Свет немного снизились, но сейчас возобновились с прежней энергией и темпами.

Данных за весь 2022 год еще нет, но скорее всего по его итогам экспорт американского СПГ в Европу выйдет на показатель 55 млрд м³. Это уже в 2,5 раза больше того, что было поставлено в 2021 году.

Если же учесть Турцию и Великобританию, которые не входят в ЕС, но тоже являются крупными потребителями газа, то поставки американского СПГ на общеевропейский рынок могут к концу года достичь 75 млрд м³, что на 44 млрд м³ больше показателей предыдущего года.

При этом следует иметь в виду, что с начала июня в экспорте газа из Америки не участвовал СПГ-терминал в техасском Фрипорте, на котором произошел сильный пожар и который до сих даже частично не возобновил работу. Это второй в Америке по объемам СПГ-терминал, на него приходится пятая часть всего экспорта американского сжиженного газа. Причем, более 60% поставок из Фрипорта в первой половине года осуществлялось в Европу. Без ЧП во Фрипорте экспорт американского СПГ через Атлантику в 2022 году наверняка бы превысил 80 млрд м³.

Экспорт газа из США в Европу в 2023 году может превысить показатели этого года благодаря, например, резко увеличившему мощность СПГ-терминалу Calcasieu Pass в Луизиане (он пропустит от 4 до 5 млрд м³ в 2023 г.оду). Если СПГ-терминал во Фрипорте возобновит работу во втором квартале, то он сможет увеличить объем экспорта еще на 1-2 млрд м³.

Главная причина такого астрономического роста экспорта — экономика, вернее, финансы. Европейцы, надумавшие избавиться от российского газа, были готовы платить за американский СПГ едва ли не любые деньги.

Несмотря на очень внушительный рост импорта газа Европой, и несмотря на 20-процентное снижения европейцами его потребления, этого сырья им все равно не хватает, потому что бурные потоки российского газа к концу года по разным причинам превратились в ручейки.

Еще один интересный нюанс: такой скачок экспорта СПГ США ухитрились провести без строительства новой инфраструктуры, кроме той, что была запланирована в конце прошлого и начале текущего годов. Два новых проекта были одобрены летом, но они войдут в строй через несколько лет. Совсем недавно начала работать первая плавучая СПГ-платформа в Германии, но первый газовоз придет в Вильгельмсхавен уже только в следующем году.

Рост импорта газа Европой произошел, главным образом, за счет азиатских развивающихся стран, которые не могли конкурировать с европейскими покупателями газа. К примеру, Eni и Gunvor в 2022 году не доставили Пакистану, как минимум, 11 грузов газа. Весь этот объем ушел в Европу.

В IEEFA считают, что в долгосрочной перспективе Европе не следует слишком сильно надеяться на американский СПГ. Бурное увеличение экспорта американского газа в Европу может оказаться недолгим, считают в IEEFA. Высокий спрос в ЕС на газ из Америки, вероятно, сохранится несколько лет. Такой же промежуток времени, скорее всего, будут оставаться высокими и цены на газ в Европе.

«Нельзя уверенно говорить о долгосрочном спросе на СПГ в Европе и в масштабах всей планеты, — говорится в конце исследования IEEFA. — Высокие цены на газ и осуществление перехода к возобновляемым источникам энергии уже оказали на него (спрос) давление. Компании, которые делают ставку на то, что высокий спрос на сжиженный газ продлится несколько десятилетий, могут потерять в случае обвала спроса все деньги, которые они заработали во время нынешнего бума».

Но, давая свой прогноз, исследователи недоговаривают обо всех причинах, которые заставят события пойти по такому сценарию. Европа во главе с Германией и Австрией, включая страны Восточной Европы, более полувека выстраивала систему импорта газа из России. Можно сказать, что во многом ей она и обязана промышленным ростом и процветанием минувших десятилетий. Добавим только сюда еще российскую нефть, и картина будет полной.

Невозможно поверить, что то, что отстраивали десятилетиями, что приносило такие выгоды и при этом продолжает существовать на инфраструктурном уровне (не считая взорванных газопроводов «Сеерный поток» 1 и 2, которые можно и нужно восстановить), способно необратимо рухнуть почти в одночасье.

Рано или поздно Европа вновь повернется в сторону российских газовых труб. И тогда потоки газа из РФ составят непобедимую конкуренцию газу из-за океана. Россия, не прибегая к политическому давлению и диверсиям, сделает с американским газом в Евросоюзе то же, что американцам на данный момент удалось сделать с российским — вытеснит его или заставит очень сильно потесниться.