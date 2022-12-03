Акции недели: Polymetal и «Полюс» дорожают вместе с золотом

По итогам уходящей недели индекс МосБиржи вновь показал небольшое снижение – на 0,67%, но более трети бумаг из его состава остались в плюсе. И лучшими из них были акции золотодобытчиков Polymetal International и «Полюса», прибавившие 9,61% и 7,08% соответственно.

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