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Акции недели: Polymetal и «Полюс» дорожают вместе с золотом

Глеб Баранов
3 декабря 2022, 22:30

По итогам недели лучшие результаты в составе Индекса МосБиржи показали акции золотодобытчиков – Polymetal International и «Полюса». В их пользу играют ослабление рубля и подорожание драгметаллов

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