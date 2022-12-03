Вопреки тренду: некоторые банки решились на раскрытие отчётности

Несмотря на разрешение от регулятора не публиковать отчётность, несколько банков всё-таки решились обнародовать ключевые финансовые показатели за 9 месяцев 2022 года. Ситуация в системе всё ещё остаётся сложной, однако в ЦБ оценивают результаты как обнадёживающие: основные санкционные шоки уже позади.

Решение о сокращении объёмов раскрытия информации на сайте поднадзорных банков и на сайте самого регулятора в Банке России приняли уже спустя несколько дней после начала СВО, и после объявления об основных западных санкциях. Санкции стали беспрецедентными и затронули всю экономику страны. Банки не преминули воспользоваться регуляторными послаблениями. Разумеется, регулятор продолжил получать всю текущую информацию о состоянии дел в финансовой системе, равно как и аккредитованные рейтинговые агентства, которые продолжали присваивать всё это время рейтинги. Отдельные агрегированные показатели были доступны, но по отдельным кредитным организациям и эмитентам возник информационный вакуум.

Так, к примеру, не раскрывая собственно финансовые показатели, рейтинговое агентство «Эксперт РА» по итогам первого полугодия 2022 года выпустило доклад с оценкой устойчивости банковской системы к кризису – в разрезе основных действующих бизнес-моделей. Аналитики пришли к выводу, что сильнее всего пострадали банки, ориентированные на ведение бизнеса с крупными клиентами. И это было ожидаемым, поскольку именно крупный бизнес почти в полном составе попал в многочисленные санкционные списки и уровни ограничений. А вот малый и средний бизнес, который так пострадал во время пандемии, наоборот, показал завидную живучесть, и банки, которые делали на него ставку – чувствуют себя лучше.

Доля банков с отрицательным финансовым результатом в потребительском кредитовании за первые шесть месяце увеличилась в 2 раза – до 50%. Пострадал также каждый пятый банк, ориентированный на обслуживание крупного бизнеса. Немного увеличилась также доля убыточных банков, которые специализируются на расчётно-инвестиционном обслуживании. Наконец, доля прибыльных банков, которые работали с МСБ, выросла с 77 до 83%. Аналитики «Эксперта РА» прогнозируют дальнейшую деконцентрацию и отток клиентов в относительно крупные, но региональные и расчётные банки. А вот точкой роста для будущего всей системы станет обслуживание МСБ – именно эта категория заёмщиков взяла на себя основную ношу по импортозамещению и противодействию санкциям.

Что касается финансовых результатов по итогам третьего квартала, то о них сообщил недавно Александр Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ. По его словам, суммарно банки закончили и данный квартал с убытками, однако смогли убыток сократить «довольно прилично» в сравнении с итогами полугодия, когда убыток достиг 1,5 трлн рублей. Однако, иллюзий относительно финансового результата по итогам всего года в ЦБ не питают: по словам Александра Данилова, банкам вряд ли удастся выйти на прибыль. И вот Ксения Юдаева также озвучила цифры по финрезу на 1 ноября – убыток составил 400 млрд рублей, сократившись по сравнению с 1 июля почти на 1 трлн. Что уже не так и плохо.

Как банки смогли «отыграть» убытки первых двух кварталов? Прежде всего, за счет роста процентной маржи: стоимость фондирования снижалась, а ставки размещения – падали медленнее и с временным лагом. Чистые комиссионные доходы 3 квартале этого года также оказались высокими, даже рекордными за 2 года. Положительная валютная переоценка у большинства банков и восстановление облигационного рынка – еще два фактора, поддержавших финрез. Ну и, как говорится, последнее в списке, но не последнее по значению – те самые регулятивные послабления, в том числе по резервам и переоценке активов, что позволило немного демпфировать в 1 полугодии давление на финансовые показатели, но и поддерживало в 3 квартале также. Надо сказать, что в предыдущие «сложные» периоды (не всегда корректно называемые «кризисами») банковский сектор зачастую получал очень неплохую прибыль, часто – за счет рекордной валютной переоценки, чего не было в этом году.

В остальном же, банки следуют за судьбой экономики, но имеют ряд инструментов нивелировать негатив (в том числе за счет разовых доходов и регулятивных смягчений).

Есть и другие хорошие новости. Банк России также пообещал выпустить финансовый результат по всей системе по итогам 2022 года. А с нового – планируют уже обязать банки ежемесячно публиковать отдельные показатели. Речь о таких базовых формах отчётности, как баланс и о таких параметрах, как прибыль, качество портфеля, капитал, резервы, что не создаст санкционных рисков, но позволит анализировать финсостояние и кредитное качество банков.

Александр Данилов пояснил также, какую информацию банки раскрывать не должны. Очевидно, что для эффективного противодействия санкциям нельзя обнародовать информацию, которая несёт потенциальные риски для других лиц, в том числе для клиентов банков, во избежание вторичных санкций. В частности, речь идёт о примечаниях, о географических и валютных расшифровках и так далее.

Решение регулятора на рынке приветствовали, поскольку многомесячное молчание не лучшим образом сказывается на инвестиционном климате. Рынок, клиенты, инвесторы не понимают, что в действительности происходит. Сводная аналитика – вещь полезная, но с самого начала моратория от регулятора, инвесторы столкнулись с трудноразрешимой задачей: как в таких условиях прогнозировать перспективы бизнеса, будущее движение акций и, куда важнее, облигаций? Отчётность – это показатель, в каком состоянии деньги, доверенные банкирам акционерами и клиентами, а потому публиковать её важно для всех участников рынка.

На этом фоне несколько смельчаков всё же решились сообщить о своих результатах по итогам 9 месяцев. Так, Сбербанк отчитался о прибыли в размере 50 млрд рублей (а в октябре – о 123 млрд рублей), Банк «Открытие» – о прибыли в размере 28 млрд рублей, Тинькофф Банк – о прибыли в размере 10,1 млрд рублей. Наконец, Новикомбанк (опорный банк корпорации «Ростех») отчитался о прибыли в 15,2 млрд рублей. Примечательно, что данная прибыль стала рекордной за всю историю кредитной организации, а объём розничных кредитов увеличился почти на 20%. Мы видим, что даже в этом году банки могут оставаться прибыльными и растущими – значит, не весь сектор получил серьезный ущерб.

А что с остальными банками? Крупнейшие банки – ВТБ, ГПБ и ряд других пока что не спешат раскрывать данные, что имеет вполне понятные основания. Но как нам уже дал понять регулятор, скоро всё, что было тайным, станет явным. Не вся отчетность окажется хорошей – это уже понятно.

Но в целом, стоит отметить, что финансовая система и инфраструктура выстояла. Платежи работают, ни один банк не «упал» из-за паники вкладчиков, санкции не оказались критичными ни для кого из крупных участников рынка, ликвидность есть, и вопрос только – в оценке обесценения кредитных портфелей и соответственно финрезе. У некоторых банков он вероятно действительно плох – но рано или поздно это надо честно показать.