Бурение скважин в нефтегазовой отрасли

В большинстве случаев горные породы разрушаются с использованием спецтехники – бурового оборудования. Намного реже используются взрывной, гидроэрозионный, термический и иные способы. заказать профеесиональное бурение скважин можно в компании ГК «Миррико». После завершения разрушения образующиеся в результате продукты удаляются. Дно скважины именуют забоем, ее начало на земной поверхности – устьем, а стенки формируют ее ствол.

Сооружение скважин играет важную роль в нефтегазовой отрасли. Выделяют три разновидности бурения, а именно:

горизонтальное;

вертикальное;

наклонно-направленное.

При бескерновом бурении разрушение пород производится по всему забою, тогда как при колонковом – лишь по окружности для извлечения керна. Первый способ является более распространенным. Пробуриваемые выработки по диаметру делятся на следующие виды:

шпуры (сантиметры);

скважины (дециметры);

шахтные стволы (метры).

Глубина бурения зависит от сферы его использования и варьируется от единиц до тысяч метров. Исходя из этого критерия, горные выработки подразделяются на следующие типы:

шпуры – несколько метров;

скважины, предназначенные для закладки взрывчатки, фиксации горных пород посредством замораживания либо цементирования и др. – десятки метров;

разведочные и эксплуатационные скважины – сотни метров и километры.

При создании скважин большой глубины стенки ствола закрепляются обсадными трубами, а

в промежуток между ними и стенками закачивается цементный раствор. Для создания глубоких скважин применяются буровые установки, шахтные стволы создаются при помощи стволопроходческого оборудования, для создания взрывных скважин используются буровые станки, а шпуры сооружаются при помощи бурильных молотков. Кроме того, при бурении используют следующую технику:

компрессор для подачи газа и бурового раствора либо буровой насос;

спецоборудование для изготовления промывочной жидкости, удаления из нее газов и шлама;

специнструмент для разрушения пород;

бурильные трубы;

буровую вышку с системой талей;

антивыбросовое спецоборудование;

контрольно-измерительные устройства.

Обычно сооружение скважин выполняется механическим методом, в этом случае буровое оборудование оказывает прямое воздействие на горные породы, при котором они разрушаются буровой коронкой либо долотом.