Бурение скважин в нефтегазовой отрасли

В большинстве случаев горные породы разрушаются с использованием спецтехники – бурового оборудования. Намного реже используются взрывной, гидроэрозионный, термический и иные способы. заказать профеесиональное бурение скважин можно в компании ГК «Миррико». После завершения разрушения образующиеся в результате продукты удаляются. Дно скважины именуют забоем, ее начало на земной поверхности – устьем, а стенки формируют ее ствол.
Сооружение скважин играет важную роль в нефтегазовой отрасли. Выделяют три разновидности бурения, а именно:
- горизонтальное;
- вертикальное;
- наклонно-направленное.
При бескерновом бурении разрушение пород производится по всему забою, тогда как при колонковом – лишь по окружности для извлечения керна. Первый способ является более распространенным. Пробуриваемые выработки по диаметру делятся на следующие виды:
- шпуры (сантиметры);
- скважины (дециметры);
- шахтные стволы (метры).
Глубина бурения зависит от сферы его использования и варьируется от единиц до тысяч метров. Исходя из этого критерия, горные выработки подразделяются на следующие типы:
- шпуры – несколько метров;
- скважины, предназначенные для закладки взрывчатки, фиксации горных пород посредством замораживания либо цементирования и др. – десятки метров;
- разведочные и эксплуатационные скважины – сотни метров и километры.
При создании скважин большой глубины стенки ствола закрепляются обсадными трубами, а
в промежуток между ними и стенками закачивается цементный раствор. Для создания глубоких скважин применяются буровые установки, шахтные стволы создаются при помощи стволопроходческого оборудования, для создания взрывных скважин используются буровые станки, а шпуры сооружаются при помощи бурильных молотков. Кроме того, при бурении используют следующую технику:
- компрессор для подачи газа и бурового раствора либо буровой насос;
- спецоборудование для изготовления промывочной жидкости, удаления из нее газов и шлама;
- специнструмент для разрушения пород;
- бурильные трубы;
- буровую вышку с системой талей;
- антивыбросовое спецоборудование;
- контрольно-измерительные устройства.
Обычно сооружение скважин выполняется механическим методом, в этом случае буровое оборудование оказывает прямое воздействие на горные породы, при котором они разрушаются буровой коронкой либо долотом.