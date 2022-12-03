Дмитрий Григоренко и Глеб Никитин ознакомились с ходом работ по модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде

В рамках программы предполагается обновить около 150 км трамвайных путей - ВЭБ.РФ выступает инвестором проекта.

3 декабря 2022 года Дмитрий Григоренко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ознакомились с ходом строительных работ на площадке в Нижнем Новгороде в рамках реализации проекта комплексного развития городского электротранспорта. В рабочей поездке принял участие заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

«С учетом значительной степени износа трамвайной инфраструктуры областных центров, где данный вид транспорта является наиболее востребованным среди пассажиров, реализация проекта имеет большое значение. Поэтому мы ставим задачу регионам выполнять проект опережающими темпами. В ряде регионов, в том числе в Нижегородской области, это уже происходит. Сегодня мы осматриваем первую стройку», - сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата, глава наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что благодаря программе модернизации планируется обновить около 150 км трамвайных линий, провести реконструкцию 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо.

Инвестором проекта модернизации городского электротранспорта в Нижнем Новгороде и, по поручению Правительства РФ, проектным офисом Программы ГЭТ является ВЭБ.РФ. Набор источников финансирования, включая средства Фонда национального благосостояния, кредит ВЭБ.РФ по субсидируемой ставке, федеральную субсидию на финансирование капитальных затрат, позволит реализовать проект с покрытием затрат концессионера. При этом структура финансирования существенно снизит долговую нагрузку на бюджет Нижегородской области. Реализация проекта приведет к увеличению налоговых и неналоговых доходов в федеральный и региональный бюджеты, а также позволит создать около 1400 новых рабочих мест.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун: «ВЭБ является участником программы модернизации городского электротранспорта, программа утверждена наблюдательным советом ВЭБа. Общий объём программы составляет 390 млрд рублей. Государственная дума в конце ноября приняла федеральный бюджет на ближайшие три года, и программа полностью обеспечена всеми необходимыми федеральными ресурсами. Отрадно отметить, что Нижегородская область является регионом, где программа реализуется в первоочередном порядке».

В программе участвуют областные центры 10 пилотных регионов –Нижегородской, Липецкой, Ярославской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Пермского краев. Нижегородская область стала первой из десяти регионов - участников проекта, приступивших к строительным работам.

Ранее на площадке ESG-форума «Со.Знание» прошли сессии с участием представителей Группы ВЭБ.РФ. Так, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева стала модератором панельной дискуссии «Развитие государственного управления: лучшие практики в системе публичной власти», в рамках которой участники, в частности мэры крупнейших российский городов, обсудили механизмы получения, улучшения и работы с обратной связью от жителей. Ирина Макиева также стала участником одного из главного пленарного заседания форума, где спикеры говорили о подготовке и капитализации человеческого потенциала с фокусом на осознанность.

Также в Нижнем Новгороде состоялась сессия "Роль институтов развития в системе поддержки МСП". На площадке ESG-форума «Со.Знание» организации развития Группы ВЭБ.РФ представили нижегородским предпринимателям инструменты поддержки. В ходе организованной Блоком МСП ВЭБ.РФ сессии "Роль институтов развития в системе поддержки МСП" инициаторы представили проекты экспертам из ВЭБ.РФ, РЭЦ, Корпорации МСП, МСП банка, Фонда содействия инновациям, Фонда «Сколково», а также регионального Фонда развития промышленности.

Предлагаемые решения касались различных аспектов жизни в городе: благоустройства и озеленения, экологии, образования, строительства, управления недвижимостью, социальной работы. Предприниматели получили обратную связь от экспертов, рекомендации по развитию проектов и использованию различных механизмов поддержки.