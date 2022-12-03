Финансист рассказала, от каких платежей по ЖКХ можно отказаться

От большинства услуг ЖКХ, которые обеспечивает управляющая компания, отказаться нельзя. Если же УК навязывает дополнительные, но не актуальные для конкретных жильцов услуги, то у них есть возможность написать заявление об отказе. Речь, в частности, идет о страховании, услугах консьержа, видеонаблюдении, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

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Она пояснила, что жильцы платят за коммунальные и жилищные услуги. К обязательным коммунальным услугам относятся обеспечение холодной и горячей водой, водоотведением, тепловой энергией, электро- и газоснабжением, отоплением. К жилищным — услуги по поддержанию многоквартирного дома в надлежащем состоянии: ремонт лифта, уборка в подъездах, урегулирование запросов жильцов. Обычно роль координатора и исполнителя жилищных услуг берет на себя управляющая компания или товарищество собственников жилья. Отказаться от услуг такого координатора на основании отсутствия заключенного договора нельзя. Также нельзя отказаться и от услуг по вывозу мусора.

«Тем не менее, можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утвержденный на собрании жильцов с представителями УК и включенный в договор с управляющей компанией», — рассказала Финогенова.

Специалист подчеркнула, что перечень услуг, которые УК должна оказывать в обязательном порядке, определяется законодательством. Если же управляющая компания навязывает дополнительные, не актуальные для конкретных жильцов услуги, то они могут подготовить заявление об отказе и направить его поставщику услуг.

