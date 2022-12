Рождественское ралли под вопросом

Пять из последних семи недель, включая уходящую, завершались индексом S&P 500 в плюс. На этот раз он прибавил 1,1%. Вроде бы и немного – но его прирост от октябрьского минимума до вчерашнего закрытия торгов составляет уже 16,6%. Капитализация фондового рынка США выросла за это время более чем на $10 трлн.

Статья по теме: Прогноз по S&P 500 на 2023 год: такого никто не ожидал

На этом фоне вчерашнее падение S&P 500 на 1,2% с последовавшим к закрытию торгов уменьшением потерь до 0,12% выглядит мелким эпизодом. Хотя вызвавшие снижение индекса сильные данные с рынка труда и повысили шансы на то, что пик ставки ФРС окажется выше, чем ждали многие, сезонность берет свое.

Все-таки декабрь для фондового рынка США.обычно – период роста. Чаще всего это объясняют приукрашиванием портфелей управляющими перед отчетной датой, оптимизацией налогов и инвестированием бонусов. Есть и другие варианты, включая елки, Санту и праздничное настроение. Но даже если имеет место простое совпадение – а шансы на это, безусловно, есть – факта оно не отменяет.

С 1946 по 2021 год, по расчетам CFRA, декабрь всегда был для S&P 500 лучшим месяцем года: его средняя доходность составила 1,6%.

Другое дело, что происходило до этого. Из расчетов профессора Wharton School of the University of Pennsylvania Джереми Сигела, реконструировавшего данные XIX века и пересчитавшего S&P 500 с учетом дивидендов до 1885 года, следует, что так было не всегда. С 1885-го по 1946-й лучшим месяцем был август, а декабрь – совершенно рядовым. А что, быть может, трейдеры усиленно молились Санта-Клаусу (святому Николаю), так и появилось рождественское ралли?

Любопытно, что теперь август, напротив, один из худших месяцев года, уступающий лишь сентябрю. Но если последний был самым убыточным периодом и в XIX веке, то с декабрем изменения так велики, что не могут не наводить на мысль о том, что вся эта сезонность – дело игры случая. Хотя, конечно, нельзя не вспомнить, что и в США много чего изменилось за это время.

В 1913 году, например, была принята 16-я поправка к американской конституции, узаконившая подоходный налог. Его считают одной из причин декабрьской аномалии – появился смысл в оптимизации налогов физлицами при помощи биржи. Это, конечно, не стопроцентная причина, но все же в третьем тысячелетии и налоги, и рост в декабре сохранились. С 2002 по 2021 год декабрь закончился для S&P 500 в плюс 14 раз из 20, при этом средняя доходность составила 0,9%. И вот что еще интересно: три случая падения из 6 пришлись на периоды подъема ставки ФРС. В такие времена минус по итогам декабря случался не втрое реже, чем рост, а аккуратно через раз.

И вот сейчас не просто именно такой период, а самое резкое ужесточение денежно-кредитной политики в США с 1980-х годов. Поэтому сезонность должна оказывать на рынок меньшее влияние, чем статистика и решение ФРС по ставке, которое объявят 14 декабря. Вчерашние данные с рынка труда повышают шансы если не на отказ Федрезерва от планов снизить темпы ужесточения политики, то на более «ястребиную» риторику после заседания. Не исключено, что очередной точечный график прогнозов членов совета управляющих настроит рынок на пиковую ставку выше 5%.

Но решится все в последний момент – данные по индексу потребительских цен в США выйдут только 13 декабря. Тогда и прояснится судьба рождественского ралли. А пока что «быки» могут продолжать надеяться на сезонность, тем более что в этом году, несмотря на власть «медведей», эти паттерны рынок отрабатывает очень неплохо.