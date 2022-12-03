Как выбрать клининговую компанию

При выборе компании важно обращать внимание не только на цены, но и на те гарантии, которые агентство предлагает для своих клиентов. Современная клининговая компания CleanOn является настоящим профессионалом в сфере уборки, здесь умеют быстро и качественно решать задачи, поставленные заказчиком.

Основы выбора клинера

Обращаясь за услугами, клиент должен четко ответить на следующие вопросы:

какой вид уборки требуется в данном случае;

с какой периодичностью необходимо повторять уборку;

важны или не нужны дополнительные опции;

в какое время суток целесообразно проводить уборку помещения;

имеются ли в доме дети или взрослые, склонные к аллергическим реакциям.

На что обратить внимание, прежде чем подписывать договор с клининговым агентством

Контактные данные

Современная компания, которая ценит свою репутацию и стремится к увеличению количества постоянных клиентов, всегда находится на связи и идет на контакт. Здесь всегда берут трубку и оперативно отвечают на вопросы пользователей, оставленных на сайте сервиса. Развитые сервисы часто имеют собственные мобильные приложения, что делает их услугу более доступной.

Отзывы

Лучше всего изучать отзывы на независимых ресурсах. При этом особенно важно обращать внимание не на хвалебные отзывы, а на те комментарии, в которых подробно прописаны нюансы сотрудничества. Также положительным нюансом станут ответы представителя компании на отзывы пользователей.

Сотрудники

В числе клинеров должны выступать работники с профильным образованием, закончившие специальные курсы. Ответственная фирма всегда размещает на своем сайте фотографии работников, которые выезжают к клиентам для выполнения уборки и никогда не берет для выполнения разовой уборки случайных работников с улицы.

Спектр предоставляемых услуг

Часто можно встретить, как клининговые компании самостоятельно выполняют определенные работы, а все остальные задачи передают представителям других компаний, выступая в роли посредников. Стоит доверять уборку только тем агентствам, которые практикуют клининг «под ключ». Здесь можно заказать любой вид уборки: текущую, поддерживающую, после ремонта, после пожара, генеральную, сезонную. Также в таких компаниях можно получить профессиональную помощь в химчистке мягкой мебели и ковров, мытье окон, лоджий и др.

Наличие лицензии, разрешающей деятельность данного вида

Помимо сертификата, который подтверждает соответствие деятельности компании Союзу Клинеров России, здесь также можно попросить документы, которые являются основанием для разрешения работы каждого конкретного сотрудника, например, медицинские книжки. Отдельным преимуществом в пользу данного сервиса станут грамоты и сертификаты, полученные агентством за определенные достижения.

Характеристики оборудования и моющих средств, которые здесь используются

Ответственные клинеры работают только с профессиональным оборудованием и приборами, в результате чего качество уборки заметно повышается, а время, затраченное на нее, сокращается. Акцент делается на оборудование и чистящие средства от проверенных производителей, после уборки от застарелых пятен не останется и следа. Часто в клининговых компаниях работают промышленные альпинисты, которые моют окна и фасады зданий на большой высоте.

Между клиентом и агентством обязательно оформляется договор, в котором подробно прописаны все права и ответственность сторон.