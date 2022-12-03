Квартиры в лизинг: Минфин нашел альтернативу ипотеке

Власти планируют создать альтернативу ипотеке и разработать механизм лизинга жилья, который предусматривает аренду квартир с последующим выкупом. Это следует из проекта стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, сообщает РБК.

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В Минфине агентству подтвердили эти планы, отметив, что лизинг жилья будет предусматривать в том числе возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Этот механизм должен способствовать повышению доступности жилья, уточнили в министерстве.

Покупать жилье с помощью лизинга в РФ разрешено с 2011 года, но эта схема при приобретении жилой недвижимости использовалась в единичных случаях, сообщила младший директор рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Зоя Советкина. По данным организации, на сегмент недвижимости приходилось 4% лизингового портфеля российских компаний и в основном это касалось коммерческой недвижимости для юрлиц.

Лизинговые компании обычно предлагают клиентам более гибкие условия, чем банки при выдаче ипотеки, так как они менее зарегулированы, считает эксперт. Однако довольно часто первоначальный взнос по договорам лизинга составляет порядка 40%, и ставки при этом выше, чем по ипотеке, кроме того, лизинговые компании редко готовы идти на сделки со сроком выкупа более пяти лет.

