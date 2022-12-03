«Логистика замедлится втрое»: синоптик рассказал, как зима повлияет на действия ВСУ

Первые холода уже остудили наступательный пыл Вооруженных сил Украины. Зима серьезно трансформирует тактику, а порой и стратегию боевых действий в зоне спецоперации, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Россия 24». Американские и австралийские бронетранспортеры, по его словам, уже «успешно провалили испытание осенней распутицей», а снежный покров может оказаться для них вообще «непреодолимой преградой».

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«Осенью фронт немного замер: облачность, туманы, осадки мешают работе авиации и дронов, на земле техника вязнет в непроходимой грязи. Американские и австралийские бронеавтомобили, поставленные киевскому режиму, успешно провалили испытание распутицей», — сообщил Тишковец.

Сейчас, по словам синоптика, период распутицы уже закончился, температура на Украине по ночам понижается до минус 2 — минус 7 градусов. К концу декабря почва на востоке и севере страны промерзнет до полуметра, а местами на метр. Это значит, что маневренность военной техники, особенно колесной, повысится и появится возможность проведения наступательных операций.

«Зимой с учетом всех негативных факторов, украинская логистика замедлится втрое. Во второй-третьей декаде декабря на Украине начнется формирование снежного покрова. Даже на юге его высота может достигать 10 см. На востоке и севере – до 30-40 см. Такой снег снижает скорость движения колесной техники в три раза, а для американских бронетранспортеров MaxxPro и австралийских Bushmaster вообще может стать непреодолимой преградой», — считает Тишковец.

По мнению синоптика, зимняя кампания может превратиться в артиллерийское противостояние, в котором залогом успеха станет быстрая адаптация «ко всем погодным непредсказуемостям зимы».