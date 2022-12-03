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Медведев прокомментировал мемом ценовой потолок на российскую нефть

3 декабря 2022, 15:24

Так зампред Совбеза РФ отреагировал на решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

t.me/medvedev_telegram

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил мемом на решение стран Евросоюза о потолке цен на российскую нефть. В своем Telegram-канале он опубликовал кадр с замерзшим персонажем Джека Николсона из фильма Стенли Кубрика «Сияние».

«Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть», — написано на изображении.

Страны Евросоюза согласовали 2 декабря регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель. 3 декабря решение должен утвердить Совет ЕС. Об аналогичных планах заявили также страны G7 и Австралия, уточняет ТАСС.
 