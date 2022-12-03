Медведев прокомментировал мемом ценовой потолок на российскую нефть

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил мемом на решение стран Евросоюза о потолке цен на российскую нефть. В своем Telegram-канале он опубликовал кадр с замерзшим персонажем Джека Николсона из фильма Стенли Кубрика «Сияние».

Статья по теме: Как ценовой потолок на российскую нефть может раскачать энергетические рынки «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть», — написано на изображении. Страны Евросоюза согласовали 2 декабря регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель. 3 декабря решение должен утвердить Совет ЕС. Об аналогичных планах заявили также страны G7 и Австралия, уточняет ТАСС.

