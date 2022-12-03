Министры обороны РФ и Белоруссии изменили соглашение о региональной безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. Стороны обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества и подписали протокол о внесении изменений в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Шойгу при этом высоко оценил решимость Минска «противостоять враждебному курсу США и их союзников».

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«3 декабря 2022 г. в Минске министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере», — сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В пресс-службе белорусского военного ведомства уточнили, что изначально это соглашение было заключено между двумя странами 19 декабря 1997 года.

Сергей Шойгу в ходе переговоров заявил, что Белоруссия была и остается надежным партнером России, и это особенно важно в условиях «беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран». Он также высоко оценил «решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства».

«В настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», — цитирует пресс-служба Минобороны РФ Шойгу.

