Компания Neuralink Маска надеется через полгода имплантировать в мозг человека чип

Стартап Neuralink Corp., который принадлежит Илону Маску, ждет одобрения регуляторами чипа, который предполагается вживлять в мозг человека. Разрешение на имплантацию еще не получено, но Маск в свойственной себе энергичной манере уже говорит о вживлении имплантатов не только в голову, но и в другие части и органы человека. Все они, по крайней мере, на данном этапе планируются для вживления людям с ограниченными возможностями. Одно из многочисленных преимуществ BCI перед конкурентами состоит в том, что он способен производить энергию.
Кроме имплантата в головной мозг, в Neuralink, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого Маска, работают над такими же имплантатами в спинной мозг, которые должны помочь паралитикам восстановить способность двигаться и управлять своими мышцами; и глазными имплантатами, призванными восстановить зрение.
«Как бы фантастически это ни звучало,- заявил Илон Маск 30 ноября в офисе Neuralink во Фримонте, Калифорния,- но мы уверены, что возможно полностью восстановить функциональные возможности человека с поврежденным спинным мозгом. Мы уверены, что способны видеть даже люди слепые от рождения».
Что касается главного продукта Neuralink - BCI, то это крошечное электронное устройство размером с монетку с электродами и проводами, которое, по замыслу его создателей, должно помогать людям с такими болезнями, как боковой амиотрофический склероз (ALS), а также тем, кто страдает от последствий инсульта. Оно должно помочь больным общаться при помощи мыслей, т.е. телепатически. BCI планируют имплантировать в мозг пациента при помощи специального робота, который будет вырезать кусок черепа и вживлять чип. Сейчас чип BCI изучают в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами. Маск рассчитывает получить разрешение на его применение до лета 2023 года.
Neuralink уже продемонстрировал возможности BCI. Во время демонстрации обезьяна с имплантатом телепатически, т.е. силой мысли передвигала курсор на экране. Устройство переводит импульсы нейронов в данные, которые затем расшифровывает компьютер. Маск надеется, что со временем при помощи BCI человек сможет обмениваться информацией с машинами.
Вообще-то интерфейсовая технология, используемая Neuralink, появилась несколько десятилетий назад. Что касается Маска, то он помог стартапам, которые работают над этой проблемой, получить многомиллионные инвестиции от венчурных компаний
Илона Маска критикуют не только за его бьющий через край оптимизм. Не исключено, что его новый проект со временем спровоцирует тревоги относительно морально-этической стороны вопроса.