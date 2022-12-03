Компания Neuralink Маска надеется через полгода имплантировать в мозг человека чип

Стартап Neuralink Corp., который принадлежит Илону Маску, ждет одобрения регуляторами чипа, который предполагается вживлять в мозг человека. Разрешение на имплантацию еще не получено, но Маск в свойственной себе энергичной манере уже говорит о вживлении имплантатов не только в голову, но и в другие части и органы человека. Все они, по крайней мере, на данном этапе планируются для вживления людям с ограниченными возможностями. Одно из многочисленных преимуществ BCI перед конкурентами состоит в том, что он способен производить энергию.

Кроме имплантата в головной мозг, в Neuralink, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого Маска, работают над такими же имплантатами в спинной мозг, которые должны помочь паралитикам восстановить способность двигаться и управлять своими мышцами; и глазными имплантатами, призванными восстановить зрение.