Финансовые рынки Фондовый рынок США

Статистика рынка труда в США оказалась ужасно хороша

Глеб Баранов
3 декабря 2022, 00:39

Акции в США вчера упали, а доходность казначейских облигаций резко подскочила из-за сильных данных с рынка труда. Во времена подъема ставок хорошие новости об экономике – плохие новости для трейдеров

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