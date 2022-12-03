Вчерашней статистики по занятости в США рынок ждал с нетерпением. Это были самые важные данные не только нынешней, но и ближайших недель. По значимости для трейдеров с ними может сравниться, пожалуй, лишь статистика по инфляции. Но данные по индексу потребительских цен выйдут только 13 декабря.
Статистика рынка труда в США оказалась ужасно хороша
Акции в США вчера упали, а доходность казначейских облигаций резко подскочила из-за сильных данных с рынка труда. Во времена подъема ставок хорошие новости об экономике – плохие новости для трейдеров
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