Статистика рынка труда в США оказалась ужасно хороша

Вчерашней статистики по занятости в США рынок ждал с нетерпением. Это были самые важные данные не только нынешней, но и ближайших недель. По значимости для трейдеров с ними может сравниться, пожалуй, лишь статистика по инфляции. Но данные по индексу потребительских цен выйдут только 13 декабря.

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