Туроператоры назвали стоимость популярных новогодних туров по России

Продажи туров по России на период новогодних праздников на 20-30% превосходят прошлогодние объемы и уже побили показатели доковидного 2019 года. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что треть от всего объема бронирований на Новый год приходится на Краснодарский край. На втором месте — Санкт-Петербург и Кавказские минеральные воды.

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«Спрос на туры по России на эти новогодние праздники вырос практически по всем направлениям. Главные причины такого всплеска: отсутствие ковидных ограничений, существенное удорожание новогодних туров по зарубежным направлениям и выездного туризма в принципе, сложности с логистикой (отсутствие прямых рейсов) и визами по многим популярным у россиян зарубежным новогодним направлениям. Средний чек тура на новогодние праздники по России сейчас составляет около 55–60 тыс. р. на двоих на 4 ночи (без авиаперелета)», — сообщили в АТОР.

Стоимость отдыха в Краснодарском крае по сравнению с прошлым годом в прибрежном кластере выросла на 10%, в горах – до 20%. На данный момент средний чек новогоднего тура на побережье составляет 43 тыс. рублей на двоих (без дороги) на 4 ночи. Горнолыжные туры в Сочи обойдутся дороже — порядка 116 тыс. рублей при тех же вводных. Вместе с перелетом четырехдневный новогодний отдых на юге России на двоих выйдет в среднем в 106-196 тыс. рублей в зависимости от типа размещения и даты заезда.

Цены на новогодние туры в Санкт-Петербург, по данным туроператоров, стартуют от 3 950 рублей на 1 человека за 2-дневный тур в отеле 3* эконом класса, и доходят до 35-40 тыс. рублей за человека за 6-дневный тур с размещением в отелях 5*.

Средний чек по Кавминводам сейчас составляет около 70–75 тыс. рублей за 7 ночей на двоих без авиаперелета. Самый дешевый авиаперелет для двоих обойдется еще в 60 тыс. рублей. Средний чек по Подмосковью на новогодние даты превышает 80 тыс. рублей на двоих на четверо суток. При этом стоит учитывать, что на авиаперелет тратиться не нужно.

В АТОР также отметили спад турпотока по некоторым внутренним направлениям. Больше всего упал спрос на Крым, при этом туры на полуостров на новогодние праздники все же бронируются: средний чек составляет около 50 тыс. рублей на двоих на 4 суток без дороги, что на 8–10% меньше, чем в прошлом году.

Несколько просел в этом году и Великий Устюг. Отдых здесь подорожал, и многие туристы перешли на прямое бронирование размещения в местных отелях. Цены у туроператоров на путешествие к Деду Морозу начинаются от 31 тыс. рублей (с перевозкой) на человека.

