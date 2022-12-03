В Иркутске люди тысячами собирают подписи против «серых» майнеров

Жители Иркутской области собирают подписи против «серых» майнеров и за введение дифференцированных тарифов. Несколько пунктов сбора подписей развернули 3 декабря в Иркутске, горожане объединяются в рамках проекта «Будь на стороне света», сообщают местные СМИ.

Так, в Иркутске журналисты насчитали четыре пункта сбора подписей. Горожане просят остановить деятельность криптовалютчиков, которая фактически ведется за счет обычных людей, передает babr24. «Мы, жители Иркутской области, против постоянных замыканий и пожаров в сетях, в которых виноваты «серые» майнеры! Чтобы остановить их противозаконную деятельность за наш счет, мы собираем подписи за введение для них отдельного тарифа и просим вас подписать петицию», — говорится в обращении.



Активисты настаивают на том, что для добытчиков крипты должен быть отдельный тариф на электроэнергию. Между тем, нелегальные «фермы» сегодня установлены в обычных квартирах или подвалах и подключены к сетям по общим тарифам для населения. Как писал ранее «Эксперт», в Иркутской области тарифы на электроэнергию рекордно низкие, по сравнению с другими регионами страны. Уже три года потребление электроэнергии здесь растет двузначными темпами, при том что общее количество проживающих снижается.

Проблему ранее подтвердил директор «Иркутской энергосбытовой компании» Андрей Харитонов: "Резкий рост «серых» майнеров в нашем регионе стал следствием самого низкого по всей стране тарифа на электроэнергию. Но из-за них теперь страдают обычные жители". Кстати, организация подала уже более 850 исковых заявлений в суды разных инстанций в отношении "серых" майнеров. Общая сумма исков составила более 500 млн рублей.

«С майнеров нужно взыскивать налоги либо вообще запретить. Я готова подписать петицию, чтобы их деятельность вовсе признали незаконной. Майнеры разрушают энергосистему варварскими подключениями. Под риском — больницы, школы, старики, в конце концов», цитирует иркутянку Светлану ресурс irk.ru. А житель Иркутского района Роман, оставивший подпись за введение дифтарифов, подчеркивает: неудобства от серых майнеров — риск пожаров и скачки напряжения от их оборудования — это едва ли не главная проблема частного сектора. «Простая арифметика. Почему сотни и тысячи людей должны мучаться из-за одного-двух криптовалютчиков? Да пусть они платят больше, какие вопросы! Людей с обычным количеством электроприборов это не коснется никак, насколько я понял», — сказал журналистам Роман.

Отметим, что сейчас тарифы рассчитываются, исходя из потребления электроэнергии. Таким образом, если оно растет, — власти могут индексировать тариф на следующий год. По сути, рядовые горожане оплачивают майнинг своих соседей. И все это не беря во внимание опасность пожаров и аварий на линиях.



Напомним, в середине ноября федеральные власти уже разрешили регионам самостоятельно вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию, рассчитав их по принципу «чем больше тратишь — тем больше платишь». При этом, принять соответствующие поправки в местное законодательство теперь предстоит парламентам регионов.