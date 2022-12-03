В Москве выпала «алмазная пыль»

На базовой столичной метеостанции ВДНХ в 6 утра 3 декабря было зафиксировано редкое для Москвы атмосферное явление — ледяные иглы или «алмазная пыль», которые еще называют осадками ясного неба, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его данным, под утро воздух в регионе остыл до -13,5 градусов.

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«Ледяные иглы — твердые осадки в виде мельчайших кристаллов льда, парящих в воздухе, образующихся в морозную погоду и более характерны для континентальных районов Сибири и Дальнего Востока. Нередко алмазная пыль образует в ночное время светящиеся столбы, идущие от фонарей вверх в небо», — сообщил Тишковец.

В течение дня синоптическую ситуацию в регионе будет определять сибирский антициклон, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, отметил синоптик. Днем в Москве прогнозируется -5…-7 градусов, в Подмосковье — до 10 градусов мороза. Атмосферное давление по-прежнему аномально высокое — 768 мм ртутного столба.

