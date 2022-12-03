В Нижегородской области будут производить российско-белорусские трамваи «МиНиН»

Совместное российско-белорусское предприятие по производству трамваев открыто в Ворсме Павловского округа Нижегородской области. Площадка станет производственной базой для модернизации всей системы городского электротранспорта в Нижнем Новгороде, сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

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«В Ворсме произведут для Нижнего Новгорода порядка 170 трамваев, в их числе и трехсекционные. Название у них со смыслом – "МиНиН", что означает Минск + Нижний Новгород. И внешний облик, и интерьеры разработаны специально для нашего города. Трамвай будет удобен для всех — и пожилых, и мам с колясками, и людей с ограниченными возможностями здоровья», — написал Никитин.

На церемонии открытия производства глава Нижегородской области отметил, что эти трамваи будут самыми легкими в своем классе из тех, что предлагаются на рынке. Благодаря этому проекту город получит не только новые трамваи, будет заменено рельсовое хозяйство и создана «полностью новая трамвайная система». Кооперация с предприятием «Белкоммунмаш», по словам Никитина, выгодна для всех. В Ворсме уже создано около 150 рабочих мест, а при выходе на полную мощность на заводе будут трудоустроены до 500 человек. Более 90% комплектующих — российского и белорусского производства, подчеркнул глава региона.

«Нижегородская область входит для нас в десятку важнейших регионов по товарообороту, по количеству интеграционных кооперационных проектов. Мы в очередной раз в этом году перешагнем отметку взаимного товарооборота в $1 млрд. Но для того, чтобы сделать $2 млрд, без таких проектов это невозможно. Поэтому от торговой деятельности — она у нас очень активная, по широкой линейке товаров и вовлеченных отраслей — нужно переходить к реальной кооперации», — цитирует ТАСС посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого, также присутствовавшего на открытии производства.

