ВКС РФ получили новую партию истребителей Су-35С

Авиационное предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Комсомольске-на-Амуре изготовило и передало Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С. Многофункциональные истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту несения службы, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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«За последние годы в техперевооружение и модернизацию мощностей предприятий ОПК вложен значительный объем инвестиций в рамках федеральных целевых программ. Построены новые объекты производственной инфраструктуры, увеличены технологические мощности, обновлено оборудование, поставлены новые станки российского производства. Сегодня эти инвестиции работают на решение задач специальной военной операции и укрепление обороноспособности нашей страны», — заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что «промышленность не подводит». В частности, специалисты авиакластера «Ростеха» обеспечивают поставки новой техники, а также поддерживают и восстанавливают летную годность действующего парка, оперативно реагируя на запросы вооруженных сил РФ.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, на сегодняшний день производственные мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода загружены полностью. Поставка авиатехники осуществляется в сроки, предусмотренные контрактами. Для выполнения производственных программ на предприятии продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. Кроме того, в текущем году на КнААЗ трудоустроены более 500 новых производственных рабочих и инженеров. Столько же специалистов планируется набрать и в следующем году.