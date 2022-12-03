ВС РФ уничтожили пункты дислокации иностранных наемников под Краматорском

На Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях российские военнослужащие успешно пресекли атаки противника. В ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, уничтожена американская радиолокационная станция и сбит украинский вертолет Ми-8, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. В районе населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, на Купянском направлении российские войска остановили атаку противника в направлении Куземовки ЛНР, уничтожив при этом порядка 60-ти украинских военнослужащих, два танка, БМП, три бронетранспортера и четыре пикапа. На Красно-Лиманском направлении была пресечена атака в направлении Коломыйчихи и Житловки ЛНР, подразделения противника были остановлены и рассеяны, уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две БМП и три бронеавтомобиля «Козак», уточнил Конашенков.

На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки ДНР, однако в результате нанесенного им огневого поражения потеряли до 60-ти своих военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин. На Южно-Донецком направлении российские войска отразили все попытки контратаки ВСУ в районах Сладкого, Шевченко и Новомайорского ДНР. Потери противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две БМП и пять автомобилей, отметил представитель Минобороны.

За прошедшие сутки ВС РФ поразили три пункта управления противника, 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 195-ти районах. Российские ПВО сбили десять украинских беспилотников и перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7450 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

