На Вооруженные силы Украины в настоящий момент работают не только военные спутники, но и сотни гражданских и частных аппаратов западных стран, сообщил руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в беседе с RTД. Комментируя свою былую полемику с Илоном Маском, экс-глава Роскосмоса напомнил, что уже предупреждал о том, что рано или поздно идеи работающего на Пентагон бизнесмена «выстрелят» против России.

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«Маск — талантливый человек, я с большим уважением к нему отношусь и с предубеждением, потому что он работает на Пентагон. Я предупреждал: его интереснейшие технические идеи рано или поздно выстрелят против нас, что и произошло в части Starlink», — заявил Рогозин.

Он отметил, что на ВСУ сейчас работают не только военные спутники, но и гражданские, частные — «все, что только есть».

«Это сотни космических аппаратов всех стран, объединенных западным сообществом. У меня есть таблица пролетов над зоной СВО аппаратов, которые передают данные: оптико-электронная разведка, радиотехническая разведка. Это на два порядка больше, чем у нас. И это серьезно. С количеством соревноваться невозможно. Там совокупность западного мира работает на Украину», — заявил Рогозин.