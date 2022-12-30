Аэропорт Хибины в Мурманской области принял первых пассажиров из Москвы

Аэропорт Хибины, расположенный вблизи от центра горнолыжного спорта в Мурманской области, принял первый регулярный рейс из столицы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на директора аэропорта Светлану Скопину, «Аэрофлот» доставил в Заполярье 130 пассажиров, которые могли бесплатно провезти в багаже горнолыжное снаряжение.

«Встреча первого регулярного рейса прошла торжественно, на высшем уровне. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", новейший Airbus A320, приземлился по расписанию. Самолет привез 130 пассажиров при наличии на борту 158 мест всего. Восемь кресел бизнес-класса и 150 эконом. Пассажиры могли провезти один комплект лыжного снаряжения весом до 23 кг бесплатно», — рассказала директор воздушной гавани.

По ее словам, на данный момент рейсы в Хибины из Москвы выполняются три раза в неделю, в январе 2023 года их количество будет увеличено до четырех в неделю. «Ну и будем работать над ежедневной частотой», — добавила Скопина.

В 2021 году турпоток в Мурманскую область составил 486 тыс. человек, показатель превысил уровень до начала пандемии коронавируса. Как отмечал губернатор региона Андрей Чибис, в новогодние каникулы 2022 года в области отдохнули 75 тыс. человек, а летом регион посетило примерно 127 тыс. туристов. Годовой турпоток в Заполярье планируется нарастить до 1 млн человек за счет экологического, экстремального, а также гастрономического культурного и событийного контекста.

Аэропорт Хибины, принадлежащий АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро»), находится на территории административного района города Апатиты, в 32 км от города Кировск. Место пользуется популярностью у туристов, которые увлекаются зимними видами спорта и альпинизмом. Горнолыжный сезон в Хибинах составляет примерно 200 дней и считается самым продолжительным в России.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэровокзала составил 133 тысячи человек, что почти в два раза больше показателей «допандемийного» 2019-го.