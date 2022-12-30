Акции дня: бумаги «Детского мира» штормит

Акции ритейлера «Детский мир» закончили сессию на Мосбирже в пятницу, 30 декабря в плюсе. За день бумаги подорожали на +2,74% до 69 рублей за штуку.

В течение торгов акции отпускались в стоимости на 10%, а затем вернулись к росту. Причиной стала новость о том, что акционеры компании одобрили решение о ее реорганизации в частную структуру в форме выделения в ООО «ДМ».

О решении уйти с Мосбиржи компания сообщила в ноябре. За это в пятницу проголосовали почти 98% присутствовавших на собрании акционеров (их было почти 55% от общего числа). Несогласные и не принявшие участие в заседании могут требовать выкупа своих акций по цене 71,5 руб. за одну обыкновенную акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,33% до 2154,12 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,61% до 970,6 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:42 мск составила 84,62 долларов за баррель (+1,39%). Российская валюта укреплялась – 69,9 рублей за доллар.