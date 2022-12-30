Акционеры «Детского мира» одобрили реорганизацию ретейлера в частную компанию

Акционеры ПАО «Детский мир» на внеочередном заочном собрании одобрили реорганизацию компании в частную.

Как сообщается в пресс-релизе ретейлера, среди прочего акционеры утвердили реорганизацию ПАО «Детский мир» в форме выделения из него ООО «ДМ», а также одобрили устав ПАО «Детский мир» в новой редакции.

Уточняется, что в голосовании участвовали акционеры, обладающие 54,85% от общего числа голосов. За реорганизацию компании подано 396 878 100 голосов, «против» — 8 482 837 голосов, воздержались 2810.

У акционеров, проголосовавших «против» или не принявших участие в голосовании, компания выкупит акции по цене 71,5 руб. за бумагу, говорится в сообщении.

В ноябре стало известно, что «Детский мир», акции которого торгуются на Мосбирже с 2017 года, а free float достигает почти 60%, решил провести делистинг и трансформироваться из публичной компании в частную. В ретейлере указали на серьезные изменения в условиях ведения бизнеса, такие как разрушение привычных логистических цепочек и недоступность традиционных поставок импортируемой продукции. В компании также подчеркнули, что в соответствии с регуляторными изменениями в российском законодательстве иностранные инвестфонды из недружественных юрисдикций, доля которых в капитале «Детского мира», по заявлению самого ретейлера, является значительной, не могут совершать сделки на организованных торгах на Московской бирже. Кроме того, с учетом общего критического взгляда на российский фондовый рынок со стороны западных регуляторов ряд инвесторов испытывает трудности с голосованием на общих собраниях акционеров, что может блокировать принятие критически важных решений для деятельности компании, а также не позволяет распределять дивиденды без риска их блокирования на счетах типа С, пояснили в ретейлере.