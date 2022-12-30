Более 1100 энергетиков Эн+ наградили за вклад в развитие ТЭК

Более 1100 сотрудников энергобизнеса группы Эн+ наградили в честь недавно прошедшего профессионального праздника – Дня энергетика. Сотрудники энергетических предприятий были награждены за достижение высоких показателей, многолетний труд и личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.

Свыше 100 энергетиков получили благодарности, почетные грамоты и медали «Трудовая слава» от Министерства энергетики России. Части из них было также присвоено звание почетного энергетика России. Другим работникам вручили награды областного, городского и внутрикорпоративного значения. Так, около 130 сотрудников получили награду от первых лиц регионов, а профессионализм 780 человек отметили благодарностью топ-менеджеры компании.

Добавим, что отдельные награды вручили сотне ветеранов отечественной энергосистемы, проработавшим в отрасли более 20 лет.

«Энергетика — одна из важнейших стратегических отраслей. Именно от совместных усилий наших специалистов зависит надежное тепло- и электроснабжение целых регионов. Особенно это заметно сейчас, в зимний период, когда любые, даже самые краткосрочные отключения сразу заметны всем жителям и предприятиям», — прокомментировал руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Главная задача бизнеса – бесперебойная и надежная работа энергосистемы регионов, именно поэтому сотрудники круглосуточно находятся на смене. Даже в новогодние праздники сотни энергетиков Эн+ будут следить за стабильной работой. Многие из них будут трудиться и в ночь на 1 января. Как рассказывает Игорь Комаров, диспетчер одного из предприятий группы, вечер 31 декабря для сотрудников, как правило, очень напряженный: «Потребление электроэнергии возрастает. Поэтому времени на празднование скорее всего не будет, если повезет – попьем чай с тортом, поздравим друг друга с коллегами, а традиционные новогодние блюда будут ждать дома».

В Эн+ создаются максимально безопасные и комфортные условия труда. Например, в начале 2022 года всем сотрудникам компании, основанной Олегом Дерипаской, индексировали зарплату на 10%, а также ввели доплату для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в размере 10 тыс рублей в месяц на каждого ребенка. Еще сотрудникам доступны ипотечные кредиты в банках-партнерах по низкой ставке без первого взноса и с компенсацией половины ежемесячного платежа. Неудивительно, что за подобные мероприятия по поддержке сотрудников холдинг получил «Золото» в рейтинге лучших российских работодателей по версии Forbes.

Эн+ также вкладывается и в другие социальные программы в регионах, где находятся ее предприятия. Так, например, в этом году компания вложила более 35 млн рублей в реконструкцию лыжного полигона в Красноярском крае и подписала соглашение с администрацией Ангарского городского округа о том, чтобы беговые лыжи включили в школьную программу уроков физкультуры. Холдинг закупил оборудование и экипировку для более чем трех тысяч учеников.