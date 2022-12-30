«Черная кошка, белый кот» Новая сцена Театра на Таганке

«Черная кошка, белый кот» – один из самых известных фильмов культового кинорежиссера Эмира Кустурицы, отмеченный «Серебряным львом» за лучшую режиссерскую работу на Венецианском кинофестивале-1998 и многими другими наградами. Это виртуозная трагикомедия из жизни балканских цыган, в основе которой лежит классический барочный сюжет, где разлученные возлюбленные преодолевают всевозможные препятствия на пути к долгожданному воссоединению.

Режиссер спектакля Юрий Муравицкий переносит действие в условное пространство цирка, решая эту известную многим историю через жанр клоунады. Герои новой постановки главного режиссера Театра на Таганке так же, как и герои фильма, смешные и нелепые, чудаковатые и обаятельные, добиваются счастья всеми доступными способами, из-за чего попадают в самые невероятные ситуации.

Юрий Муравицкий: «Если мы говорим, что этот спектакль поставлен по фильму Эмира Кустурицы, мы не можем обмануть ожидания зрителей. Хочу сразу успокоить и порадовать фанатов «ЧКБК» - в спектакле прозвучит практически вся музыка из фильма. Исполняться музыка будет вживую – мы специально собрали оркестр, который станет одним из действующих лиц спектакля.

Конечно, сыграть цыган лучше, чем цыгане просто невозможно. А такое явление как цирк достаточно близко к тому, что мы понимаем, как «цыганское» - дорожная жизнь, замкнутая субкультура, из которой не так то просто вырваться, если ты являешься ее частью. Мир «ЧКБК» бесспорно веселый, колоритный, но, если представить, что вы в нём живете, а не просто наблюдаете со стороны, вам скорее всего захочется сбежать. Это конечно интересно, как экзотика, но прожить так всю жизнь мало кто согласится – парадокс, понятный многим из нас.

То, что мы сейчас пробуем делать – клоунада - это очень интересно, но невероятно сложно. В традиционном драматическом театре мы привыкли фокусироваться на том, что чувствует актер, тогда как здесь необходимо в первую очередь думать о том, что мы хотим, чтобы почувствовал зритель».