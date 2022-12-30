Что МРОТ грядущий нам готовит

С 1 января 2023 года в силу в российском законодательстве в силу вступает ряд изменений, которые самым непосредственным образом затронут многих граждан страны. К примеру, на 6,3% вырастет минимальный размер оплаты труда. Соответствующий законопроект недавно был принят Госдумой. Ранее МРОТ составлял 15279 рублей, а в начале следующего года он окажется уже на уровне 16242 рублей. Отчасти это позволит компенсировать рост цен на продукты и прочие товары, подорожание коммуналки и так далее.

Будут проиндексированы и пенсии. Их минимальный размер достигнет 12363 рублей, среднегодовой — 22 174 рубля. В дальнейшем, по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ страховая пенсия ежегодно будет увеличиваться на 6,8%. А семьи с детьми младше 17 лет, доход которых не превышает прожиточный минимум, и состоящие на учете в женской консультации на ранних сроках малоимущие беременные женщины смогут рассчитывать на новое универсальное пособие в размере от 7 до 14 тысяч рублей (50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума).

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«Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие», —приводит сайт Минтруда комментарий министра Антона Котякова.

Кроме того, будет введено дополнительное направление использования средств материнского капитала. Семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка. Сейчас такое право есть только на второго ребенка.

Между тем, за новым универсальным пособием, как и за пенсией, нужно будет обратиться в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации — структуру, которая также начнет работать с 1 января. Сокращенно она будет называться Социальный Фонд России (СФР). Новое ведомство создается путем слияния в единую структуру Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования. Функционал этих организаций будет объединен «под одной крышей».

Причиной объединения, согласно заявлениям властей, стала целесообразность цифровизации данных и оптимизация расходов на содержание организаций. Соответственно, заявления на получение пенсионных и прочих выплат теперь нужно будет подавать именно сюда. Форма подачи претерпит некоторые изменения, но сделать это по-прежнему можно будет через портал Госуслуг.

Помимо прочего, СФР будет предоставлять гражданам справки о доходах и страховых взносах. Напомним, что раньше делать это обязан был работодатель. Что касается работы, то с первого январского дня в РФ вводится новый образец трудовой книжки с дополнительной защитой уровня «В». На сведения о местах работы в ней будет отведено целых 14 разворотов, и еще 12 — во вкладыше. Зато уменьшится раздел, в котором содержатся сведения о наградах. Кроме того, с титульного листа исчезнут сведения о незаконченном высшем или среднем образовании и особый формат даты заполнения. Необязательным станет наличие печати. Стоит отметить, что трудовые старого образца остаются действительными.

Еще одно новшество связано с выплатой отпускных. Их работник теперь должен будет получать не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Расширяются права работников, трудоустроившихся по договору гражданско-правового характера. Они обретут право на оплачиваемый больничный, пособия по беременности, родам (единовременное) и уходу за ребенком. Те же, кто работает на себя и не имеет статуса индивидуального предпринимателя, с 1 января смогут регистрировать товарные знаки. Условия здесь для самозанятых только одно — платить налог на профессиональный доход.

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Кстати, о налогах. С 2023 года согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон №263-ФЗ, вводится понятие «единый налоговый платеж» (ЕНП). Это новый способ уплаты становится обязательным для всех налогоплательщиков.

Если ранее уплата налогов производилась отдельно, то теперь платить их нужно будет одним платежным поручением. Таким образом, из практики будут исключены ситуации, в которых параллельно имелась по одному налогу имелась переплата, а по какому-то другому — задолженность. Средства будут зачисляться на единый налоговый счет каждого плательщика. Далее их распределит сама налоговая служба. В первую очередь в хронологическом порядке будут «закрываться» задолженности, потом начисления с текущим сроком уплаты, далее — пени, проценты и штрафы.

«Сведения о начислениях по видам налогов будут отражаться на едином налоговом счете (ЕСН), так же, как и раньше на основании деклараций, расчетов и уведомлений об исчисленных суммах. С внедрением ЕНС сам порядок расчета налогов и состав отчетности не меняется. При этом для унификации изменятся сроки уплаты и сдачи отчетности. Если сегодня сроки по уплате налогов отличаются – где-то 25, где-то 28, где-то 30 число, то теперь сроки будут единые. Для всех налогов будет применяться общий порядок: сначала сдается отчетность до 25-го числа; потом уплачивается налог до 28-го числа. В случае если авансовые платежи по налогам, взносы, уплачиваются до подачи декларации или без представления декларации, необходимо подать уведомление об исчисленных суммах платежей. Срок — не позднее 25-го числа месяца уплаты», — указывает Федеральная налоговая служба.

Также меняется и порядок уплаты штрафов. Если ранее их нужно было оплатить в десятидневный срок, то в 2023 году этот период увеличивается до 20 дней. При этом в первые десять дней скидку в 50%. Штрафы ГИБДД, как и прочие задолженности, будут теперь списываться непосредственно с банковских карт или счетов проштрафившихся должников.

Автовладельцев после окончания боя курантов ждет еще одно изменение: за определенные регистрационные действия с машиной, которые раньше не требовали оплаты, теперь нужно будет платить. Так, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации или продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов раскошелится придется на 1000 рублей, а за выдачу такого— 1500 рублей. В тоже время более, чем в два раза, вырастет пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией: с 800 до 1500 рублей. При этом скидки в 30% при оплате госпошлин через Госуслуги уже не будет, она с 1 января отменяется.

Но есть для водителей и неплохие новости. Истекает срок ограничений на пересмотр тарифов и коэффициентов ОСАГО. Если в уходящем году тарифы расширялись дважды, то с началом 2023-го у страховщиков пересмотреть их более одного раза уже не получится.